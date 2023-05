Cuando los investigadores de una organización sin fines de lucro que estudia las redes sociales querían comprender la conexión entre los videos de YouTube y la violencia armada, crearon cuentas en la plataforma que imitaban el comportamiento de los niños típicos que viven en EEUU.

Simularon a dos niños de nueve años a los que les gustaban los videojuegos, especialmente los juegos de disparos en primera persona. Las cuentas eran idénticas, excepto que una hacía clic en los videos recomendados por YouTube y la otra ignoraba las sugerencias de la plataforma.

La cuenta que hizo clic en las sugerencias de YouTube pronto se inundó con videos gráficos sobre tiroteos en escuelas, videos de entrenamiento con armas tácticas e instrucciones sobre cómo hacer que las armas de fuego sean completamente automáticas. Un video mostraba a una niña en edad de escuela primaria empuñando una pistola; otro mostraba a un tirador que usaba una pistola calibre .50 para dispararle a una cabeza ficticia llena de sangre y cerebros realistas. Muchos de los videos violan las propias políticas de YouTube contra el contenido violento o sangriento.

Los hallazgos muestran que, a pesar de las reglas de YouTube y los esfuerzos de moderación del contenido, la plataforma no logra detener la difusión de videos aterradores que podrían traumatizar a los niños vulnerables, o enviarlos por caminos oscuros de extremismo y violencia.

“Los videojuegos son una de las actividades más populares para los niños. Puedes jugar un juego como "Call of Duty" sin terminar en una tienda de armas, pero YouTube los está llevando allí", dijo Katie Paul, directora de Tech Transparency Project, el grupo de investigación que publicó sus hallazgos sobre YouTube el martes. "No son los videojuegos, no son los niños. Son los algoritmos".

Las cuentas que siguieron los videos sugeridos de YouTube recibieron 382 videos diferentes relacionados con armas de fuego en un solo mes, o alrededor de 12 por día. Las cuentas que ignoraron las recomendaciones de YouTube aún recibieron algunos videos relacionados con armas, pero solo 34 en total.

Los investigadores también crearon cuentas que imitaban a niños de 14 años a los que les gustaban los videojuegos; esas cuentas también recibieron niveles similares de contenido relacionado con armas y violencia.

Uno de los videos recomendados para las cuentas se titulaba "Cómo funciona un interruptor en una Glock (solo con fines educativos)". Más tarde, YouTube eliminó el video después de determinar que violaba sus reglas; dos semanas después apareció un video casi idéntico con un cambio leve. nombre; ese video permanece disponible. Los mensajes en busca de comentarios de YouTube no fueron respondidos de inmediato el martes.

Los ejecutivos de la plataforma, propiedad de Google, han dicho que identificar y eliminar contenido dañino es una prioridad, al igual que proteger a sus usuarios más jóvenes. YouTube requiere que los usuarios menores de 17 años obtengan el permiso de sus padres antes de usar su sitio; las cuentas para usuarios menores de 13 años están vinculadas a la cuenta de los padres.

Junto con TikTok, la plataforma para compartir videos es uno de los sitios más populares para niños y adolescentes. Ambos sitios han sido criticados en el pasado por albergar y, en algunos casos, promover videos que fomentan la violencia armada, los trastornos alimentarios y las autolesiones. Los críticos de las redes sociales también han señalado los vínculos entre las redes sociales, la radicalización y la violencia en el mundo real.

Los perpetradores detrás de muchos tiroteos masivos recientes han usado las redes sociales y las plataformas de transmisión de video para glorificar la violencia o incluso transmitir en vivo sus ataques. En publicaciones en YouTube, el tirador detrás del ataque en 2018 en una escuela en Parkland, Florida, que mató a 17 personas, escribió "Quiero matar gente", "Voy a ser un tirador escolar profesional" y "Tengo no hay problema en dispararle a una chica en el pecho”.

El pistolero neonazi que mató a ocho personas a principios de este mes en un centro comercial del área de Dallas también tenía una cuenta de YouTube que incluía videos sobre cómo armar rifles, la serie que mató a Jeffrey Dahmer y un clip de una escena de un tiroteo en una escuela en un programa de televisión.

En algunos casos, YouTube ya eliminó algunos de los videos identificados por los investigadores del Tech Transparency Project, pero en otros casos el contenido permanece disponible. Muchas grandes empresas de tecnología confían en sistemas automatizados para marcar y eliminar contenido que viola sus reglas, pero Paul dijo que los hallazgos del informe del Proyecto muestran que se necesitan mayores inversiones en moderación de contenido.

En ausencia de una regulación federal, las empresas de redes sociales pueden dirigirse a los usuarios jóvenes con contenido potencialmente dañino diseñado para que vuelvan por más, dijo Shelby Knox, directora de campaña del grupo de defensa Parents Together. El grupo de Knox ha llamado a plataformas como YouTube, Instagram y TikTok por facilitar que los niños y adolescentes encuentren contenido sobre suicidio, armas, violencia y drogas.

“Las grandes plataformas tecnológicas como TikTok han elegido sus ganancias, sus accionistas y sus empresas por encima de la salud, la seguridad e incluso la vida de los niños una y otra vez”, dijo Knox en respuesta a un informe publicado a principios de este año que mostraba que TikTok estaba recomendando contenido dañino a los adolescentes.

TikTok ha defendido su sitio y sus políticas, que prohíben a los usuarios menores de 13 años. Sus reglas también prohíben videos que fomenten comportamientos dañinos; los usuarios que buscan contenido sobre temas que incluyen trastornos alimentarios reciben automáticamente un aviso que ofrece recursos de salud mental.