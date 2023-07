Estudio: por qué los adultos jóvenes se caen por las escaleras con frecuencia

Los niños menores de 3 años y los adultos mayores de 85 son los grupos de edad que se lesionan con mayor frecuencia al caer por las escaleras, pero el tercer grupo más probable a menudo se pasa por alto, dicen los expertos: adultos jóvenes de 20 años.

Entonces, en un estudio publicado el miércoles, un equipo de investigadores de la Universidad de Purdue se centró en esa cohorte, analizando comportamientos particulares que llevan a los adultos jóvenes a caerse en las escaleras y cuánto variaban esos comportamientos entre hombres y mujeres.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Usando cámaras ocultas, el equipo grabó a más de 2,400 estudiantes bajando escaleras cortas y largas en el campus de Purdue. Luego midieron ocho comportamientos de riesgo asociados con las caídas: elección de calzado, uso de pasamanos, mirarse los pies, usar un dispositivo electrónico, saltarse pasos, colocar las manos en los bolsillos, hablar mientras se camina y cargar objetos mientras se camina.

Los resultados, publicados en la revista PLOS One, indican que más del 69% de los sujetos analizados en el estudio exhibieron dos o más comportamientos de riesgo. Aproximadamente el 80% de las mujeres entraban en esta categoría, en comparación con el 62% de los hombres. Las mujeres también eran menos propensas a usar un pasamanos y más propensas a llevar objetos mientras caminaban, encontró el estudio.

Los investigadores clasificaron los sexos de los estudiantes que observaron en función de la apariencia y no tuvieron en cuenta a las personas que no se ajustaban al género.

De acuerdo con Shirley Rietdyk, autora del estudio y profesora de kinesiología en la Universidad de Purdue, no mirarse los pies al caminar era un indicador particular de riesgo. Todos los participantes que perdieron el equilibrio no miraban la banda de rodadura, según el estudio.

Dijo que se interesó en estudiar las caídas de adultos jóvenes después de trabajar en un estudio más pequeño de 2021 sobre un tema similar. Ese estudio encuestó a 343 estudiantes universitarios y encontró que una alta tasa de actividad física era una razón clave por la que se lesionaban en las caídas: los deportes, caminar y correr eran las tres actividades principales en el momento de la caída. Las escaleras representaron el 12% de las caídas reportadas por los estudiantes.

"Si piensa en cuánto tiempo pasa realmente en las escaleras durante el día, será menos del 1%", dijo Rietdyk, y agregó que eso puede hacer que las escaleras sean 'el peligro grave más común con el que nos enfrentamos regularmente en nuestra vida diaria',”.

El incidente ocurrió en septiembre en la estación de Back Bay en Boston, Massachusetts. Dos familias que resultaron heridas demandaron a las autoridades locales por el mal funcionamiento de la escalera mecánica.

En el nuevo estudio, se encontró que las mujeres eran significativamente más propensas a hablar con otra persona mientras bajaban las escaleras.

“Cuando descubrimos que las mujeres hablaban más con un amigo que con los hombres, fue como un gemido porque estamos confirmando el estereotipo, lo que nunca quieres hacer”, dijo Rietdyk. “Pero cuando solo observamos a las personas que caminaban con otra persona, no hubo diferencia en la velocidad de conversación, por lo que no es que las mujeres hablen más que los hombres, es que es más probable que estén con un amigo que con un hombre."

Las disparidades de género en las lesiones por caídas se extienden a los grupos de edad más allá de los 20 años. Un análisis de 2018 de los datos del departamento de emergencias encontró que las mujeres representaban más del 62% de los 24 millones de personas que visitaron los departamentos de emergencia por este tipo de caídas durante un período de 20 años.

Sin embargo, esa tendencia no fue el caso de los niños de 10 años o menos: las niñas representaron alrededor del 44% de las visitas a la sala de emergencias en ese grupo. La proporción saltó a alrededor del 64% para las personas de 11 a 60 años, y a alrededor del 70% para las personas de 61 años o más.

El Dr. Gary Smith, director del Centro de Investigación y Política de Lesiones del Hospital Pediátrico Nacional en Columbus, Ohio, fue el autor principal de ese estudio de 2018. Sugirió que las mujeres pueden caerse en las escaleras con más frecuencia debido a los problemas de equilibrio que surgen durante el embarazo y la tendencia a usar zapatos menos estables. El tiempo que se pasa en casa, donde es más probable encontrar escaleras, también puede desempeñar un papel, dijo.

Inquilinos dicen que el único elevador del edificio ha estado dañado por varias semanas. Antonia Caballero, de 79 años, no tuvo más remedio que usar las escaleras, y cuando estaba regresando de hacer compras, sus piernas no le funcionaron y se cayó golpeándose la cabeza.

“La mayoría de estas lesiones ocurrían en el hogar”, dijo Smith, quien no participó en el nuevo estudio. Las madres representaron el 83% de los padres que se quedan en casa en 2016.

“Hay muchas mujeres que se quedan en casa, trabajan en casa como mamás, por lo que estarán expuestas a las escaleras en los hogares más que los hombres durante esos años”, agregó.

Smith también destacó algunas limitaciones en la nueva investigación: primero, las escaleras del campus eran generalmente más anchas que las que se encuentran en los hogares, lo que hacía más probable que alguien hablara con otra persona y menos probable que se agarraran a un pasamanos. En segundo lugar, el estudio fue pequeño y se centró en una población específica.

No obstante, dijo, los hallazgos son una adición útil a la investigación existente.

“Es claramente consistente y respalda las preocupaciones que las personas han planteado a lo largo de los años sobre estas cataratas”, dijo Smith. “Esta es una fuente muy común de lesiones, y hay cosas que las personas pueden hacer para prevenirlas”.

Esta historia apareció por primera vez en NBCNews.com.