¿Qué pasa si no puedes pagar tu deuda estudiantil? Te explicamos tus opciones

Unos 43 millones de prestatarios que podrían haber visto sus saldos deudores de préstamos estudiantiles disminuir o desaparecer reanudarán ahora sus pagos originales en el otoño, luego de la decisión de la Corte Suprema de anular el plan del gobierno del presidente Joe Biden para la condonación de deuda de estudiantes.

Los intereses a los préstamos estudiantiles comenzarán a acumularse a partir del 1 de septiembre, y los pagos se reiniciarán en octubre, cuando llegue a su fin una pausa de tres años en los pagos de préstamos federales a estudiantes, la cual fue implementada debido a la pandemia de COVID-19.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, determinó que el gobierno de Biden se excedió en su autoridad al intentar cancelar o reducir la deuda de los préstamos estudiantiles.

El plan de la Casa Blanca habría condonado $10,000 en deuda estudiantil por préstamos federales a personas con ingresos inferiores a $125,000 anuales o a hogares que ganan menos de $250,000 al año. Habría condonado $10,000 adicionales a personas que recibieron Becas Pell para acudir a la universidad.

A continuación presentamos lo que hay que saber con el fin de prepararse para la reanudación de los pagos:

¿CÓMO PREPARARSE PARA EL REINICIO DE LOS PAGOS?

Betsy Mayotte, presidenta del Instituto de Asesores de Préstamos Estudiantiles (TISLA, por sus siglas en inglés), alienta a las personas a no hacer ningún pago hasta que la pausa haya concluido oficialmente. En lugar de ello, señala, coloque en una cuenta de ahorros lo que habría pagado.

“Entonces usted ha mantenido el hábito de hacer el pago, pero también (está) ganando un poco de interés”, manifestó. “No hay razón de enviar ese dinero a los préstamos estudiantiles hasta (que concluya) el último minuto en que se otorgue 0% de interés”.

Mayotte les recomienda a los prestatarios utilizar la herramienta de simulación de préstamos en el sitio web StudentAid.gov, o la que se encuentra en el sitio en internet de TISLA, para hallar un plan de pagos que se ajuste mejor a sus necesidades. Las calculadoras le dicen a usted cuál sería su pago mensual bajo cada plan disponible, al igual que sus costos a largo plazo.

“Realmente quiero hacer énfasis en el largo plazo”, declaró Mayotte.

En ocasiones, cuando los prestatarios están en un aprieto financiero, elegirán la opción con el pago mensual más bajo, lo cual puede salir más caro a la larga en su pago del préstamo, señaló Mayotte. En lugar de “establecerlo y olvidarse de ello”, ella alienta a los prestatarios a reevaluar dicho pago cuando su situación financiera mejore.

¿QUÉ ES UN PLAN DE PAGOS CON BASE EN SUS INGRESOS?

Un plan de pagos con base en sus ingresos fija su pago mensual de préstamos estudiantiles en una cantidad que se pretende sea accesible con base en sus ingresos y el tamaño de su familia. Toma en cuenta distintos gastos en su presupuesto, y la mayor parte de los préstamos federales a estudiantes son elegibles para cuando menos uno de estos tipos de planes.

En general, la cantidad de su abono bajo un plan de pagos con base en sus ingresos es un porcentaje de sus ingresos discrecionales. Si sus ingresos son lo suficientemente bajos, su pago incluso podría ser de 0 dólares mensuales.

¿QUÉ PASA SI NO PUEDE PAGAR?

Horas después de que la Corte Suprema emitió su fallo, Biden anunció un periodo de gracia de 12 meses para ayudar a los prestatarios que podrían verse en apuros después de que se reinicien los pagos. El mandatario dijo que los prestatarios pueden y deberían hacer pagos durante los primeros 12 meses posteriores a que se reanuden los pagos, pero, si no los hacen, no estarán en riesgo de ser considerados en impago y ello no afectará su historial crediticio. Pero los detalles de este plan aún no se dan a conocer.

Si usted se encuentra en un apuro financiero a corto plazo, según Mayotte, podría reunir las condiciones necesarias para un aplazamiento o suspensión temporal de cobro, lo cual le permitiría suspender sus pagos temporalmente.

Para determinar si el aplazamiento o la suspensión temporal de cobro son buenas opciones para usted, puede contactar al que le proporcionó el préstamo. Un punto a tener en cuenta: el interés se sigue acumulando durante el aplazamiento o la tolerancia por parte del acreedor. Ambos también pueden tener un impacto sobre opciones potenciales de condonación de préstamos. Dependiendo de las condiciones de su aplazamiento o suspensión temporal de cobro, podría ser conveniente seguir pagando el interés durante la suspensión en los pagos.

¿PUEDE PAGAR MENOS DE LO QUE DEBE?

Si usted se inscribe para efectuar pagos automáticos, el prestador del servicio le disminuye un cuarto de punto porcentual a la tasa de interés que le aplica, según Mayotte.

Los planes de pago con base en ingresos no son adecuados para todo el mundo. Dicho eso, si usted sabe que a la larga cumplirá los requisitos para una condonación bajo el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, es conveniente hacer los pagos mensuales más bajos que sea posible, ya que el resto de su deuda será condonada una vez que usted sume una década haciendo pagos.

Reevalúe su pago mensual de préstamos estudiantiles durante la temporada fiscal, cuando ya tenga toda su información financiera frente a usted. “¿Puede permitirse incrementarlo? ¿O necesita reducirlo?”, señaló Mayotte.

Fraccione los pagos en la forma que sea más adecuada para usted. Podría considerar hacer dos abonos por mes, en lugar de una cantidad mensual grande.

¿LOS PRÉSTAMOS SON CONDONADOS DESPUÉS DE 10 AÑOS?

Si usted ha trabajado para una agencia gubernamental o una organización sin fines de lucro, el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público ofrece la condonación después de 10 años de pagos regulares, y algunos planes de pago con base en ingresos condonan el resto de la deuda de un prestatario luego de entre 20 y 25 años.

Los prestatarios deberían asegurarse que se han inscrito al mejor plan de pagos con base en ingresos para reunir las condiciones necesarias para estos programas.

Los solicitantes de préstamos que han sido defraudados por universidades con fines de lucro también podrían solicitar defensa al prestatario y recibir una mitigación en el pago de su deuda.

Estos programas no se verán afectados por el fallo de la Corte Suprema.

¿PUEDE HABER OTRO INTENTO DE CONDONACIÓN DE DEUDA?

El gobierno de Biden planea seguir promoviendo la condonación de la deuda estudiantil con una justificación jurídica distinta que la derogada por la Corte Suprema. En lugar de ella, la Casa Blanca espera proporcionar alivio valiéndose de la Ley de Educación Superior, una amplia ley federal que regula el programa de préstamos a estudiantes.

La determinación exacta de las personas que serán elegibles y cuánto será condonado se decidirá a través de un proceso federal de establecimiento de normas. Pero ese proceso puede llevarse meses, o incluso más, por lo que este intento de condonación no se concretará con rapidez.

La nueva justificación jurídica de Biden para una amplia condonación de la deuda adopta el mismo enfoque propuesto hace tiempo por la senadora Elizabeth Warren y activistas en pro de los prestatarios. Utiliza una cláusula de la Ley de Educación Superior que le permite al secretario de Educación “ceder, eximir o descargar” los préstamos estudiantiles. Es la misma base que el gobierno de Biden utilizó el año pasado para condonar $6,000 millones en préstamos para prestatarios que fueron engañados por sus universidades.

HABLE CON UN ASESOR

Fran Gonzales, de 27 años, que vive en Texas, trabaja como supervisora para una institución financiera. Tiene una deuda de $32,000 en préstamos estudiantiles públicos y de $40,000 en préstamos estudiantiles privados. Durante la pausa en los pagos de sus préstamos públicos, Gonzales dijo que pudo pagar la deuda de su tarjeta de crédito, adquirir un coche nuevo, y pagar préstamos privados equivalentes a dos años y al mismo tiempo ahorrar dinero. Su pago de préstamos estudiantiles privados ha sido de $500 al mes, y su pago de préstamos estudiantiles públicos será de $350 mensuales cuando haya que volver a efectuar los pagos.

Gonzales recomienda que cualquier persona que haya recibido préstamos estudiantiles hable con un mentor o asesor financiero para que se informe acerca de las opciones a su disposición, y que también se asegure que se encuentra en un plan de pagos con base en sus ingresos.

El sitio web de la Ayuda Federal para Estudiantes puede ayudarlo a ponerse en contacto con asesores, y con organizaciones como el Centro de Protección de Estudiantes Prestatarios y el Instituto de Asesores de Préstamos Estudiantiles.

Sí, los planes de pagos siempre están disponibles. No obstante, algunos activistas alientan a los prestatarios a aguardar un par de meses más, ya que no hay penalizaciones financieras por no pagar durante la pausa en los pagos ni acumulación de intereses.

Katherine Welbeck, del Centro de Protección de Estudiantes Prestatarios, recomienda que usted ingrese a su cuenta y se asegure de que conoce el nombre de su prestador de servicios, su fecha de vencimiento y si está inscrito en el mejor plan de pagos con base en sus ingresos.

Los detalles de la nueva condonación serán negociados a través de un proceso federal de establecimiento de normas que el gobierno lanzó el viernes. El proceso, que se puede llevar muchos meses, le permite al Departamento de Educación escribir o modificar normas federales que conllevan el peso de la ley.

Pero no hay garantía de que el plan podría sobrevivir a otra impugnación jurídica. La Ley de Educación Superior ha sido utilizada para condonar deuda estudiantil, pero nunca a esta magnitud. Abogados especializados en educación para el gobierno del presidente Donald Trump concluyeron en 2021 que el secretario de Educación “carece de la autoridad legal para proporcionar una condonación masiva” bajo la ley.