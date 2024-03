De infarto: se encuentra con una serpiente de cascabel en su auto

PHOENIX, Arizona — Conducir con una serpiente en el auto durante dos semanas es tiempo suficiente para poner a temblar a cualquiera, y eso es lo que le pasó a una mujer de Phoenix.

“Estuve conduciendo con una serpiente en mi auto durante dos semanas”, dijo Milan Watt. “Nos sentimos muy cómodos en ese auto. Esa serpiente hizo su hogar allí”.

Watt hizo el impactante descubrimiento la semana pasada mientras estaba sentada en el auto estacionado.

“No sé qué habría hecho si la hubiera visto mientras conducía. Habría chocado el auto", dijo Watt.

Watt explicó que no se habría dado cuenta de que había una serpiente de cascabel acurrucada en el asiento trasero de su auto, excepto porque su novio miró hacia atrás.

"Se dio la vuelta y vio una lengua, como si le estuviera lanzando una voltereta", dijo Watt. "Perdí la cabeza".

Watt dijo que la serpiente no siseó. “Él es como salir del auto y entonces me quedo congelado porque cuando tengo miedo me congelo”.

Sin saber qué hacer, Watt llamó al 911, pero dijo que le dijeron que los bomberos no podían ayudar porque no se trataba de una emergencia que pusiera en peligro su vida.

Su novio abrió ambas puertas y usó una rama rota de un árbol para liberar al reptil.

"En un estado donde hay muchos bichos y muchas cosas que pueden entrar en espacios pequeños, espacios personales para saber qué hacer en esa situación y a quién llamar", añadió Watt.

Watt no está segura de cómo la serpiente entró en su auto, pero dijo que es un auto familiar que generalmente está estacionado cerca de un espacio desértico.