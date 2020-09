Celebridades alzan la voz sobre el caso de Breonna Taylor

Durante meses, actores, estrellas del deporte, músicos y otras celebridades han estado usando sus plataformas de comunicación para pedir justicia en la muerte a tiros de la policía de Breonna Taylor, incluso en los premios Emmy del domingo. Su foto fue utilizada en la portada de O: The Oprah Magazine este año e incluso Beyoncé envió una carta al Fiscal General de Kentucky pidiendo justicia.

Después de que un gran jurado acusó el miércoles a uno de los agentes de policía de Kentucky por cargos penales, pero no por su muerte, muchas celebridades y estrellas del deporte condenaron la decisión.

El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, hizo referencia a las llamadas de las estrellas y su probable reacción durante sus comentarios, e instó a la gente a mantener las protestas en paz.

“Habrá celebridades, personas influyentes y activistas que, al no haber vivido nunca en Kentucky, intentarán decirnos cómo sentirnos, sugiriendo que comprenden los hechos de este caso, que conocen nuestra comunidad y la Commonwealth mejor que nosotros, pero no lo hacen.", dijo Cameron. "No cedamos a sus intentos de influir en nuestro pensamiento o capturar nuestras emociones".

Así es como han reaccionaron algunas estrellas y atletas a la decisión

"Es todo un poco de adormecimiento. Por un lado, es como si SÉ que no estoy loco, hay un problema real en nuestro país. Por otro lado, me entristece que todo el mundo no lo vea y algunos no quieran. Por supuesto que sé que Dios está obrando. Es difícil procesarlo todo. #BreonnaTaylor "- Lecrae, artista, a través de Twitter.

"No tengo muchas palabras en este momento … ¡pero todo lo que puedo decir es que estoy orando por la ciudad de Louisville ahora mismo!" - Donovan Mitchell, jugador de la NBA, ex jugador de los Louisville Cardinals, vía Twitter.

“'Ser negro en este país y estar relativamente consciente es estar en un estado de rabia casi todo el tiempo'. James Baldwin. #BreonnaTaylor "- artista y actor, a través de Twitter.

“Daniel Cameron está en la lista de finalistas de Donald Trump como reemplazo de #RGB en la Corte Suprema. El mismo hombre que decidió no acusar a los agentes responsables del asesinato de #BreonnaTaylor. Votar." - Kerry Washington, actor, refiriéndose al fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, a través de Twitter.

"Ningún. Oficial. Acusado. En. El. Asesinato. De. #BreonnaTaylor. Uno. Acusado. Por. Poner en peligro. Pero. NO. Por Asesinar. a Su. Vecinos. #MakeMeWannaHollerAndThrowUpBothMyHands ". - actor Yvette Nicole Brown, actor.

"No tengo las palabras. #BreonnaTaylor y su familia merecen justicia ". - la actriz y artista de grabación Mandy Moore, a través de Twitter.

“Brett Hankison está acusado de disparar contra el apartamento AL LADO de Breonna Taylor y no de MATARLA. Lo despidieron por disparar contra el apartamento de BREONNA TAYLOR y no por MATARLA. Esto es racismo sistémico. La propiedad vale más que una mujer negra ". - W. Kamau Bell, comediante, presentador de televisión, vía Twitter.

"¡Es por eso que la policía necesita ser desfinanciada y finalmente abolida! Esperamos una y otra vez una pizca de justicia, pero ¿por qué obtendríamos eso cuando el sistema está diseñado para proteger a las mismas personas que nos están asesinando y aterrorizando? Esto no es una manzana podrida, es un árbol podrido". - Layshia Clarendon, jugadora de la WNBA del New York Liberty, vía Twitter.

“Toros --- decisión !!! ¡¡¡LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN !!! No se puede decir lo suficiente. "- Viola Davis, actor, vía Twitter.