Caótico escenario: camión lleno de queso para nachos se vuelca en plena carretera

Un camión lleno de queso para nachos se estrelló en una carretera de Arkansas el martes por la tarde, dejando la calzada en un desorden cursi y provocando un atasco de tráfico.

Funcionarios del Departamento de Transporte de Arkansas dijeron en una publicación de Facebook que el derrame ocurrió el 2 de agosto, cuando un camión que transportaba varias latas de queso chocó con un camión que transportaba un camión de 18 ruedas en la Interestatal 30 cerca de la ciudad de Prescott.

“Martes de tacos, ¿alguien?” el departamento bromeó en las redes sociales. “Todo está claro ahora y el tráfico se está moviendo”.

Las fotos del desordenado derrame compartidas por el departamento mostraban docenas de latas de queso esparcidas por el pavimento cerca de un camión que terminó volcado de costado.

Aunque no se reportaron heridos y la carretera abrió el mismo día, la publicación de Facebook del departamento obtuvo más de 500 comentarios compartidos y comentarios de los usuarios".

“Derrame de la carretera ordinaria de Nacho. Ciertamente no es el mejor escenario para el queso”, comentó un usuario. “Afortunadamente, todo está claro y ya no es un problema de nachos. (Me veré fuera)”.

"Nacho es el más fácil de limpiar en esa escena hoy", comentó otro usuario.