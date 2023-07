Bebé muere tras ser olvidada en el auto por los padres al regresar de una fiesta en Florida

FLORIDA - Una pareja del condado Polk fue acusada de homicidio involuntario agravado de una niña, luego de olvidaran a la menor dentro de su vehículo por varias horas luego de una celebración del 4 de julio.

Los detectives de la Oficina del Alguacil del condado Polk acusaron a Joel y Jazmine Rondón, ambos de 33 años, residentes de Winchester Estates Circle en Lakeland, de homicidio involuntario agravado de un menor, un delito de primer grado, después de que la pareja dejara a la niña de 18 meses en un vehículo durante toda la noche cuando regresaron a casa después de una fiesta.

La niña murió al día siguiente debido al calor extremo mientras estaba atada en su silla para bebé.

La policía dijo que el 4 de julio de 2023, la pareja asistió a una celebración del Día de la Independencia en Lakeland con tres niños menores de 9 años y no regresaron a casa hasta alrededor de las 3:00 a.m. del 5 de julio.

Presuntamente, los padres consumieron alcohol y fumaron marihuana en la fiesta. Cuando llegaron a casa y comenzaron a descargar alimentos y objetos que estaban el vehículo, Jazmine le pidió a Joel que llevara a la niña pequeña adentro mientras ella llevaba a los otros dos niños.

Joel notó que una de las puertas del coche estaba abierta en ese momento y metió cosas a su casa, y cuando volvió afuera, vio que las cuatro puertas del Hyundai Elantra estaban cerradas, por lo que asumió que Jazmine había sacado a la niña.

En cuestión de minutos, la temperatura dentro de un auto llega a niveles que pueden causar la muerte.

Posteriormente, el padre se acostó en la cama con su esposa, sin preguntarle si había metido a la menor, y se fueron a dormir.

El padre despertó alrededor de las 10:00 a.m. y pasó cerca de una hora preparándose para el trabajo. Alrededor de las 11:00 a.m., le pidió a uno de los niños que fuera a "verificar a la bebé" en la habitación. El niño le dijo a Joel que la bebé no estaba en la habitación, momento en el cual Joel comenzó a buscarla por la casa.

En algún momento, el hombre salió y miró en el vehículo, que estaba estacionado en la entrada bajo el sol. En el interior del carro estaba la víctima todavía atada en su asiento de bebé e inconsciente.

Ambos padres llevaron rápidamente a la niña todavía atada en su asiento a la casa, al Centro Médico Regional de Salud de Lakeland.

A pesar de todos los esfuerzos y de enfriar su cuerpo, no pudieron reanimarla y la menor fue declarada muerta. A las 2:42 p.m., su temperatura corporal interna era de 104.4.

Aproximadamente a las 7:00 p.m. del miércoles, Joel y Jazmine se sometieron a pruebas de drogas por parte del Departamento de Niños y Familias de Florida en Polk y en los resultados el padre dio positivo a metanfetaminas, marihuana y alcohol; mientras que la madre dio positivo en marihuana y alcohol.

Una autopsia determinó que la causa de la muerte de la víctima fue hipertermia por haber sido dejada en un vehículo por muchas horas, y la forma de la muerte fue clasificada como homicidio.

Joel y Jazmine Rondón fueron detenidos el 6 de julio de 2023 y enviados a la cárcel del Condado Polk.