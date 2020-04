Texano es acusado de disparar contra embajada de Cuba

Una persona abrió fuego con un fusil de asalto en el exterior de la embajada de Cuba en Washington en la madrugada del jueves y fue detenida, dijeron las autoridades. Posteriormente el hombre fue identificado como Alexander Alazo, de 42 años y procedente de Aubrey, Texas.

El incidente comenzó alrededor de las 2 de la madrugada en el exterior de la delegación diplomática, en el noroeste de Washington. La policía metropolitana se desplazó al lugar luego de que los vecinos reportaron haber escuchado disparos, agregaron las autoridades.

Los agentes encontraron al sospechoso con un fusil de asalto y lo detuvieron sin incidentes, señaló la policía. Los investigadores creen que la persona habría estado disparando contra la embajada, aunque los detalles sobre su posible motivación seguían sin estar claros.

El sospechoso, cuyo nombre no fue divulgado, quedó detenido bajo cargos de posesión de un arma de fuego no registrada y municiones, agresión con la intención de matar y posesión de un cargador de alta capacidad, dijo una vocera del Servicio Secreto. No se informaron heridos.

En Cuba las autoridades reaccionaron rápidamente.

“El gobierno de Cuba espera por la correspondiente investigación de las autoridades estadounidenses sobre la identidad y las motivaciones del autor de esta agresión, así como sobre las circunstancias”, expresó un comunicado de la cancillería de la isla. “El Departamento de Estado está al tanto de lo ocurrido”.

Además medios de prensa locales de la isla mostraron fotos de la sede diplomática y el operativo policial y el canciller Bruno Rodríguez solicitó en su cuenta de Twitter que se proteja a los diplomáticos.

La cancillería cubana ratificó que no hubo daños para el personal de la misión o sus guardias, pero sí deterioro para el edificio como resultado del impacto de los disparos.

Aunque la sede siempre representó los intereses de Cuba en Washington, la embajada fue reabierta en agosto de 2015 luego de seis décadas de ruptura diplomática entre la isla y Estados Unidos tras la exacerbación de las tensiones luego del triunfo de la revolución cubana en 1959.

Los presidentes Raúl Castro y Barack Obama iniciaron en 2014 un proceso de normalización de los nexos que no implicó el levantamiento de sanciones. Bajo la administración de Donald Trump la política de Estados Unidos dio un giro de 180 grados y actualmente las relaciones se encuentran en su punto más bajo en años.

Trump y sus funcionarios se caracterizaron por un incremento de las medidas para asfixiar la economía cubana, pero también por una fuerte retórica de confrontación con Cuba y su rechazo al modelo socialista al cual suele acusar en discursos y comparecencias de violar los derechos humanos y no ser democrático.

Imágenes del lugar publicadas en las redes sociales mostraron a un grupo de policías en el exterior de la embajada tras los disparos y a investigadores registrando una camioneta estacionada allí. Otras fotos mostraron a los investigadores al examinar los daños a la fachada del edificio en el barrio Adams-Morgan, un orificio de bala en una ventana sobre la puerta principal y daños a un mástil y una columna junto a la estatua del héroe de la independencia cubana José Martí.

Agentes de la policía metropolitana y del Servicio Secreto de Estados Unidos investigan el incidente.