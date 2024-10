En detalle: qué esperar el día de las elecciones en Nevada

Nevada nuevamente es el escenario de reñidas contiendas que podrían decidir el control de la Casa Blanca y del Senado estadounidense. Es también uno de 10 estados en que las elecciones incluirán un referéndum sobre el aborto, tras la decisión de la Corte Suprema nacional en 2022 de eliminar el fallo del caso Roe vs. Wade.

Nevada tiene seis votos del Colegio Electoral, la menor cantidad entre los siete estados que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump y sus campañas consideran indispensables para ganar la presidencia. Ambos candidatos han realizado múltiples eventos de campaña en Nevada desde que surgieron como los abanderados de sus respectivos partidos en el verano.

En una competencia por un escaño en el Senado estrechamente dividido, la actual senadora demócrata Jacky Rosen está postulada a la reelección, compitiendo contra el republicano Sam Brown, un capitán del ejército retirado que en 2022 infructuosamente se postuló para la nominación republicana por la otra silla senatorial que tiene el estado.

También se les consultará a los votantes sobre si quieren consagrar en la constitución estatal el derecho al aborto, si se debería exigir un documento de identidad con foto para votar y si el estado debe adoptar un sistema de votación por orden de preferencias.

Nevada tiene uno de los mejores desempeños del país en cuanto a pronosticador de resultados presidenciales. El candidato que ganó en el estado ganó también la Casa Blanca en 27 de las últimas 30 elecciones presidenciales. Nevada votó a favor del candidato perdedor en las presidenciales solo en 1908, 1976 y 2016, cuando la demócrata Hillary Clinton se alzó con el estado. Los demócratas han ganado en Nevada en las últimas cuatro elecciones presidenciales.

El día de las elecciones

El 5 de noviembre.

Hora de cierre de urnas

7:00 p.m.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

Un total de seis asignados al ganador del estado.

Las principales contiendas

Presidenciales: Harris (Partido Demócrata) vs. Donald Trump (Partido Republicano) vs. Chase Oliver (Partido Libertario) vs. Joel Skousen (Partido Independiente) vs. "Ninguno de estos candidatos".

Para el Senado federal: Rosen (Partido Demócrata) vs. Brown (Partido Republicano) y otros dos, además de "Ninguno de estos candidatos".

Medidas electorales: Pregunta 6 (derecho al aborto), Pregunta 3 (sobre si el estado debe adoptar un sistema de votación por orden de preferencias) y Pregunta 7 (para requerir que se presente un documento de identidad con foto para poder votar).

Otras contiendas

Para la Cámara de Representantes federal, el Senado estatal, la Asamblea estatal, la Corte Suprema estatal y el comisionado del condado Washoe.

Notas adicionales

Nevada realiza sus elecciones mayormente por correo. En 2021, el estado aprobó una ley que requiere enviar las boletas automáticamente por correo a todos los votantes registrados, haciendo permanente una medida de emergencia adoptada durante la pandemia del COVID-19. En las elecciones de mitad de período el año siguiente, alrededor de un 80% de los votantes votaron en persona temprano o por correo.

Las boletas que estén estampadas para el día de las elecciones serán contadas si son recibidas antes del 9 de noviembre, es decir, cuatro días después de la jornada electoral. Debido a que una gran cantidad de boletas por correo podrían no llegar sino hasta después de la jornada, el resultado de algunas contiendas reñidas podría no saberse sino hasta después de que esas papeletas sean recibidas y escrutadas. Los republicanos impugnaron esa ley, pero un tribunal federal desestimó la demanda en julio. En las elecciones más recientes, los votos contados después del día de las elecciones han sido mayormente demócratas.

Aunque la mayoría de los votos se depositan por correo, los votantes tienen la opción de votar en persona en un centro de votación el día de las elecciones. El estado no publica ningún resultado hasta que el último votante en la cola deposite su sufragio, lo que podría ser mucho después del cierre oficial de las urnas.

En Nevada, los demócratas por lo general se llevan solo dos de los 17 condados: Clark (donde está Las Vegas) y Washoe (donde está Reno). Si ganan o no dependerá de cuán grande sea el margen de victoria en esos condados. Clark tiene de lejos la mayor cantidad de habitantes en el estado y es vital para el éxito electoral demócrata. Comprendió 69% de todos los votos del estado en 2020.

En las elecciones de mitad de período en 2022, los candidatos republicanos tanto para el Senado federal como para gobernador iban ganando al reportarse los primeros votos tras el cierre de urnas, pero ambas contiendas se fueron apretando y al final, una vez contados más votos, tuvieron otro desenlace. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto empezó a aventajar al republicano Adam Laxalt cuatro días después de las elecciones y finalmente, cuando los resultados fueron certificados, ganó la contienda. En las elecciones para gobernador, el republicano Joe Lombardo retuvo su estrecho margen sobre el demócrata Steve Sisolak y al final lo derrotó.

Nevada no tiene una ley que estipule recuentos automáticos, pero un candidato puede solicitar y pagar por un recuento en un lapso de tres días después de las elecciones, independientemente del margen.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Joe Biden (Partido Demócrata) obtuvo el 50% de los votos, por encima de Donald Trump (Partido Republicano), que recibió el 48%.

Votantes registrados

Un total de 2,379,571 (al 1 de septiembre de 2024). Alrededor de un 30% son demócratas, mientras que un 28% son republicanos.

Participación electoral

Fue de 68% de los votantes registrados en noviembre de 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor de 89% del total de votos.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor de 80% del total de votos.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Los primeros votos se reportaron en noviembre de 2020 a las 8:41 p.m.

Para las 3:00 a.m., se había reportado aproximadamente el 79% del total de los votos emitidos.