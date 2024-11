La demócrata Jacky Rosen es reelecta senadora por Nevada, según proyecta NBC News

La senadora demócrata Jacky Rosen fue reelecta a su escaño por Nevada, según proyectó NBC News el viernes en la noche.

Rosen se impuso así sobre el aspirante republicano y veterano de guerra, Sam Brown, tras las elecciones del martes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

En una entrevista previa a las elecciones con TELEMUNDO LAS VEGAS, Rosen se mostró confiada en que sería reelecta.

"Entiendo lo difícil que es en la mesa de la cocina, cómo tenemos que bajar los precios, asegurarnos de que haya un alquiler más asequible", dijo en aquel momento.

"En las tiendas de comestibles, los precios siguen siendo demasiado altos, también en las estaciones de gasolina, tenemos que asegurarnos de que hay oportunidades para todos", agregó.

La senadora también mencionó que "soy la mejor opción (para representar a Nevada), porque despierto y pongo a Nevada primero todos los días. A nuestros niños por su educación, a nuestros ancianos por su pensión".

En esa misma entrevista aseguró que Brown, por su parte, pone primero al movimiento del presidente electo, Donald Trump, "y a Nevada al final".

Sobre Brown, Rosen añadió que "no creo que realmente entienda las luchas que atraviesan los nevadenses. No entiende de qué está compuesta nuestra comunidad y cómo pensamos en el sur de Nevada, el turismo, la hospitalidad, todas esas cosas. No entiende nuestra comunidad en particular".

En el 2018, Rosen se postuló para el Senado de Estados Unidos, y ganó la elección. Ahora se prepara para comenzar su segundo término.

En el Senado, Rosen se ha comprometido a trabajar por reducir los costos y hacer crecer la economía, luchar por los trabajadores y sindicatos, reducir la violencia armada, mejorar las oportunidades de educación y arreglar el sistema de inmigración y seguridad fronteriza.

También apoya el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su atención médica sin la intervención del gobierno estatal o federal.