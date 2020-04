California prohíbe el cobro de 10 centavos por bolsas en supermercados

El gobernador Gavin Newsom firmó una Orden Ejecutiva el jueves que prohíbe a supermercados y tiendas minoristas el cobro de 10 centavos por bolsas de plático o de papel en California.

Es un cambio que los minoristas han deseado durante semanas, ya que muchas de las principales cadenas de supermercados han dejado de permitir que los clientes lleven sus propias bolsas reutilizables por temor a propagar el coronavirus.

California, que tiene algunas de las leyes más estrictas de la nación destinadas a reducir el desperdicio de plástico, prohibió a las tiendas entregar bolsas de plástico de un solo uso y les exigió cobrar 10 centavos por todas las bolsas de papel y plástico hace varios años. La orden de Newsom suspende esas reglas por 60 días.

"Por el momento, en estado de emergencia, esto es un gran alivio" para los empleados y clientes de la tienda, dijo Rachel Michelin, presidenta de la Asociación de minoristas de California, que representa a cadenas de supermercados como Safeway y Walmart, así como a otros minoristas importantes. Algunos otros estados y gobiernos han tomado medidas similares.

La orden ejecutiva también permite que los supermercados dejen de aceptar temporalmente botellas y latas reciclables, que luego transfieren a los centros de reciclaje. A los consumidores se les cobrará el depósito cuando compren las botellas.

En el pedido, Newsom escribió que es necesario minimizar el riesgo de exposición para los trabajadores que realizan actividades esenciales, y que la exposición al contacto en tiendas minoristas o centros de reciclaje podría propagar COVID-19.

Pero no todos apoyaron la orden. Mark Murray, de Californians Against Waste, dijo que las bolsas reutilizables son seguras y "no representan una amenaza" si los consumidores empacan sus propios comestibles. Señaló las pautas para trabajadores de supermercados publicadas la semana pasada por la División de Seguridad y Salud Ocupacional del estado que ofrecen a los empleados tres formas de lidiar con bolsas reutilizables: no tocarlas ni usarlas, pedirles a los clientes que las dejen en su carrito o pedirles a los clientes que lleven bolsas sus propios comestibles.

"Los minoristas, aunque quizás bien intencionados, se infligieron esta herida costosa e innecesaria al desalentar a los consumidores de traer sus propias bolsas", dijo en un comunicado. "La solución simple y segura para los consumidores y las tiendas es que todos traigan sus bolsas reutilizables y sus propios comestibles en línea con las pautas de Cal-OSHA".

Michelin, de la Asociación de Minoristas de California, dijo que algunas tiendas en las últimas semanas habían cobrado la tarifa de bolsa de 10 centavos mientras que otras todavía estaban cobrando a los consumidores.