Abundan las vacunas en California, pero algunos residentes luchan por conseguir citas

CALIFORNIA- Escuchar el exceso de vacunas y las citas sin completar frustra al Dr. Aaron Roland, un médico de familia que ha estado presionando para obtener dosis para inocular a sus pacientes, muchos de los cuales son inmigrantes de bajos ingresos o ancianos.

El médico del Área de la Bahía de San Francisco tiene más de 200 pacientes que han preguntado cuándo ofrecerá vacunas contra el coronavirus. Un paciente, de 67 años, dijo que entró en un supermercado Safeway porque había carteles que decían que había dosis disponibles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Pero dijeron: 'Oh, no, en realidad no están disponibles. Solo tiene que conectarse en línea, simplemente registrarse en línea. 'No es algo que él haga muy fácilmente”, dijo el Dr. Roland, cuya consulta se encuentra en Burlingame, al sur de San Francisco.

California, nadando en vacunas, está mucho mejor que hace unas semanas, cuando conseguir una cita era motivo de celebración. Hoy en día, Los Ángeles, San Diego y otros condados populosos anuncian que cualquiera puede entrar para recibir una inyección y el estado envía recordatorios por mensaje de texto de que hay muchas citas disponibles. El condado rural de Humboldt incluso declinó 1,000 dosis adicionales la semana pasada debido a la escasa demanda.

Más de 18 millones de un estimado de 32 millones elegibles para la vacuna en California están total o parcialmente vacunados, incluida casi la mitad de las personas en los códigos postales económicamente vulnerables más afectados por la pandemia y el 73% de los residentes de 65 años o más. El estado más poblado del país, como gran parte de Estados Unidos, parece haber alcanzado una meseta de vacunas.

Pero eso no significa que todos los que quieran una vacuna puedan recibirla, como pueden atestiguar algunos de los pacientes del Dr. Roland.

Marlies Mokhtarzadeh fue rechazada de una farmacia del centro de Millbrae que ofrecía la vacuna de un solo disparo Johnson & Johnson por un empleado que le dijo que hiciera una cita en línea.

Pero Mokhtarzadeh, de 80 años, no puede hacer eso y sus nietas tampoco le consiguieron una cita. Está agotada por los repetidos intentos de obtener un espacio a través de un número gratuito, por lo que esperará a que el Dr. Roland, su médico durante tres décadas, reciba la vacuna en su lugar.

"No soy una niña", dijo. "Estoy tratando de encontrar a alguien que me dé la oportunidad y lo tienen en Walgreens en Millbrae y no sé por qué no me dan la oportunidad".

En el futuro, será necesario un mayor esfuerzo para llegar a los no vacunados, dicen los expertos en salud. Este grupo incluye a personas que no pueden salir de casa o que no pueden faltar al trabajo; para algunos, la vacunación puede no ser una prioridad o pueden tener preguntas que no se pueden responder al programar una cita de vacunación en línea.

"Queremos llegar a todas las personas, y lo que sucede en este punto del proceso es que cada persona a la que intentamos llegar se vuelve un poco más difícil de alcanzar", dijo la Dra. Kirsten Bibbins-Domingo, presidenta de epidemiología y bioestadística de la Universidad de California. San Francisco. "No es tan fácil como instalar un sitio de vacunación masiva y decir que si lo construyes, vendrán".

Los condados, las ciudades y los proveedores ya están tratando de vacunar a las personas que no pueden salir de casa, utilizando paramédicos para administrar las vacunas en el hogar, o coordinando el transporte a los lugares de vacunación.

Families Together of Orange County, un centro de salud comunitario donde más de la mitad de los pacientes son latinos, está acudiendo a centros comerciales, supermercados, restaurantes y escuelas para que las vacunas sean lo más fluidas posible para los trabajadores, dijo el director ejecutivo Alexander Rossel.

Marin se encuentra entre los condados que están eliminando los sitios de vacunación masiva en favor de clínicas móviles más pequeñas capaces de vacunar a las personas donde trabajan o viven. El condado de Santa Cruz preguntó el lunes a los residentes si necesitan una vacuna en el hogar, reiniciando un programa médico de "equipo de huelga" a medida que el interés general se desacelera. Pero encontrar quién necesita ayuda y dónde vive no es fácil.

"No hay una gran lista de ellos", dijo Jason Hoppin, un portavoz del condado.

Se espera que los funcionarios estatales publiquen más orientación sobre las vacunas en el hogar para vacunar a más personas. La aseguradora Blue Shield se hizo cargo de la administración estatal de la vacuna el 31 de marzo.

La práctica del Dr. Roland fue autorizada para vacunar a los pacientes contra el COVID-19 a fines de febrero, pero no ha podido recibir la vacuna del condado de San Mateo o Blue Shield. El portavoz del condado, Preston Merchant, dijo que el suministro de vacunas se ha visto limitado y los proveedores deben obtenerlas de Blue Shield.

Matthew Yi, portavoz de Blue Shield, dijo que están trabajando para ampliar los proveedores que desean administrar la vacuna. Por otra parte, la oficina del Dr. Roland recibió un correo electrónico de la aseguradora pidiendo paciencia mientras firman contratos con nuevos proveedores.

Roland dijo que los pacientes que cuidan a su madre de 96 años, que se vacunó en otro lugar, y la abuela de un adulto gravemente discapacitado se encuentran entre los que piden dosis en su consultorio. No tienen conocimientos de informática y difícilmente puede decirles que sigan consultando los numerosos sitios web de farmacias, hospitales, condados y estatales que ofrecen citas.

"Es bueno tener muchos canales diferentes", dijo. "Pero uno de los lugares donde sería bueno recibir una vacuna es a través de su médico",

A medida que el estado pasa de tener una falta de suministro de vacunas a una demanda decreciente, los médicos de familia son importantes para ayudar a las personas a superar la renuencia o el miedo que tienen a las vacunas. Los médicos que tienen relaciones con sus pacientes son más confiables que una persona anónima que les administra una inyección, dijo Anthony York, portavoz de la Asociación Médica de California.

Los defensores del cuidado de la salud dicen que los esfuerzos no pueden detenerse para vacunar a más personas, sin importar el tiempo o el costo.

El Dr. Kim Rhoads, investigador de cáncer de UCSF y director de Umoja Health, un grupo emergente de pruebas y vacunación dirigido a afroamericanos en el área de la bahía de San Francisco, dijo que los proveedores deberían ir a lugares poco probables: tiendas de esquina, lugares de reunión del vecindario, dondequiera que se reúna la gente. para llegar a los no vacunados. Es fundamental que el gobierno siga financiando a las organizaciones comunitarias más pequeñas que saben a dónde ir, dijo.

"Si no llega allí", dijo, "vamos a perder la oportunidad de poner un límite a esta pandemia".