La primera capital ecológica e inteligente estará en esta isla

(1/2) #nagararimbanusa Ada satu hal yang patut betul kami sadari. Bahwa memang indah kepulauan kami ini, menggugus, berjajar indah alami. Di situlah letak kekuatan kami, pada untaian zamrud di atas lautan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Pembangunan berwujud kebun, hijau namun merampas air bagaikan gurun. Sudah saatnya alam itu kembali, dan manusia menjawab dengan solusi. Sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi, dalam jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Biarlah jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan, Letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jabatan, mengayomi masyarakat dalam keluhuran pancasila dan kebhinekkaan menjunjung keseimbangan antar alam dan manusia. Sungguh, ada nikmat yang agung di tengah danau padu, tempat integrasi dari banyak fungsi. dalam renungan kami di sisa-sisa shubuh, atau di tengah kesibukan dan peradaban yang laju tempat ini menjadi kebanggan yang menjuru, menuju satu bangsa yang terpadu. pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu bahwa sungguh damai, hidup berdampingan tanpa berseteru, walaupun berbeda, namun tetap satu. Bangsa ini harus terus rukun dan kencang melaju. Dalam budaya, tercipta karya anak bangsa dibanggakan dan disiarkan di atas panggung dunia sebagai garda terdepan bukti peradaban. Seperti dalam singgasana astana, berbalut tradisi keragaman atap nusantara. Tatanan astana merujuk pada kejayaan daratan dan lautan Indonesia. Refleksi suku bangsa dan budaya yang bhinneka. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan. Memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan, agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan, kebiasaan bekerja, bergerak, dalam kehidupan. Sinergi itu dimulai dari tiga lembaga lalu turun ke daerah penghuni yang terintegrasi antara ruang publik yang asri. Ada kemerdekaan dalam pergerakan baik dalam perkotaan maupun perbatasan. Sebuah persembahan untuk dunia masa depan kota yang cerdas dan berkelanjutan Di sinilah letak jembatan antara perkotaan dan kemanusiaan. (Bersambung)