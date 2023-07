Después de dominar las fiestas de cumpleaños de los niños, McDonald's ha puesto su mirada en las bodas.

La cuenta de redes sociales de Indonesia de la cadena de comida rápida anunció esta semana que comenzará a ofrecer catering para parejas que se están casando.

El paquete "Wedding Mekdi" incluye 100 sándwiches de pollo y 100 pedidos de McNuggets de pollo de cuatro piezas, reveló la compañía en una publicación de Instagram que incluye imágenes de ambos elementos del menú, así como un ramo de flores y un par de alianzas de oro.

El acuerdo, que actualmente solo se ofrece en Yakarta, costará alrededor de $230. Eso significa que una pareja ahorrativa podría invitar a 100 invitados a sus nupcias y servirles a cada uno una combinación de nugget y sándwich a un precio de $2 por persona.

“Haz que tu boda sea más memorable con el paquete Wedding Mekhdi”, dice la publicación.

Las bodas más grandes podrán aumentar el tamaño de sus pedidos, y la publicación también anuncia un servicio de puesto de comida en el lugar.

En un comunicado compartido con The Sun US, McDonald's aclaró que el precio no permitirá que las parejas se casen dentro de un restaurante.

En 2011, CNBC informó que varias ubicaciones de McDonald's en Hong Kong comenzaron a ofrecer paquetes de bodas a los clientes, cobrando $1,300 por un evento completo en uno de sus restaurantes, completo con bolsas de obsequios llenas de juguetes y una pirámide de pasteles de manzana en cajas que sirven como el pastel de boda.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Nicolas Vega para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

