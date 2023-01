Jessica Herring, de 37 años, nunca tuvo un plan para su carrera. Conoció a su primer marido joven y tuvo a su hijo a los 20, pero la relación "no era sana", dice. Los dos acabaron divorciándose en 2019, y Herring nunca fue a la universidad ni acumuló muchos conocimientos técnicos.

"Me encontré en un aprieto en el que, aquí estoy, en mis 30 años, y no tengo un diploma universitario, tengo poca experiencia laboral", dice. "Me preguntaba cómo iba a cuidar de mi hijo".

Herring había hecho sus pinitos en el diseño gráfico por diversión. Mientras trabajaba como ayudante de profesor en una escuela local en septiembre de 2019, decidió probar a ofrecer paquetes de diseño gráfico en Fiverr. Amante de los videojuegos desde hace mucho tiempo, "es mi pasatiempo favorito", dice, comenzó a diseñar imágenes que decían cosas como "ya vuelvo", "sin conexión" y "comenzando pronto" para usar mientras los jugadores transmitían en vivo.

Con el tiempo, empezó a aumentar sus servicios y a hacer vídeos para ellos. En septiembre de 2020, cuando la despidieron de su trabajo como ayudante de profesora, ya ganaba mucho más editando vídeos. Ahora gana entre $5,000 y $12,000 al mes en el sitio, dependiendo de la época del año. Hasta la fecha, ha ganado más de $215,000.

Así es como Herring pudo crear su negocio de edición de video.

Uno de los sitios favoritos de Herring es Twitch, donde los jugadores transmiten sus juegos en directo.

Alrededor de abril de 2020, recibió un correo electrónico de Twitch en el que se le informaba de que ahora los jugadores podían ofrecer tráilers para sus canales individuales. Hacía tiempo que se había aficionado a la edición de vídeo con Adobe Premiere, y se dio cuenta de que "eso iba a ser algo", dice. "Voy a ponerme a ello". Añadió un paquete de edición de trailers de Twitch en su página de Fiverr y empezaron a lloverle las peticiones.

Luego añadió servicios generales de edición de video en su perfil de Fiverr. "He tenido clases de cocina, clases de yoga, reuniones de zoom", dice sobre el servicio.

Más recientemente, en 2022 y a petición de los clientes, Herring añadió la edición de vídeo para redes sociales. "Hago los TikToks, los reels [de Instagram], los cortos [de YouTube]", dice. Suelen ser vídeos de 60 segundos y abarcan desde la presentación de cartas de Pokemon hasta explicaciones sobre criptomonedas.

Su desglose semanal es de "un 90% de ediciones de vídeo normales", dice. "Y luego diría que un 9% de vídeos sociales y quizá un 1% de trailers para el canal de Twitch". También ofrece actuaciones de voz en off en el sitio. No han tenido tanto éxito, pero uno de sus propósitos para 2023 es empezar a hacer más trabajos de este tipo.

En cuanto a las horas de trabajo, Herring le dedica mucho tiempo.

Dependiendo del mes, suele trabajar 7 días a la semana, editando desde que se levanta por la mañana hasta unas horas antes de acostarse (normalmente entre 8 y 12 horas al día). Pero está contenta con el equilibrio que ha conseguido. "Puedo hacer lo que me gusta", dice. "Soy feliz trabajando muchas horas".

Además, el nivel de confort en el que viven gracias a su negocio es emocionante y nuevo. Herring se ha vuelto a casar y ella, su marido y su hijo de 16 años viven ahora en Florida.

"Crecí en la pobreza", dice. "Es la primera vez en mi vida que puedo comprar algo y no tengo que presupuestarlo. Si necesito algo o si quiero mimar a mi hijo, puedo hacerlo". Como ejemplo, para las Navidades de este año, le compraron 22 juegos de mesa, un armario nuevo, una PlayStation 5 y varios juegos para acompañarla.

"Me dijo literalmente: '¿Estás de broma? No tenías por qué hacer esto'", dice. "Yo le decía: 'Abre tus regalos, chico'".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gili Malinsky para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.