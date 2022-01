“Pelearé hasta las últimas”: Gabriel Soto sigue buscando justicia por filtración de video íntimo

CIUDAD DE MÉXICO - A sus 46 años, Gabriel Soto no solamente sigue siendo uno de los galanes de telenovela más codiciados sino que se ha convertido en un ejemplo de búsqueda de justicia en México, por la que peleará "hasta las últimas consecuencias" tras haber sido víctima de la filtración de un video íntimo.

"Como figura pública no dejas de ser un ejemplo dependiendo lo que hagas, bueno o malo para la gente. Mi objetivo ha sido siempre la justicia, cuando algo no se me hace justo peleo hasta las últimas consecuencias y de las demandas que he puesto hemos marcado precedentes importantes", explica Soto.

El actor mexicano emprendió en 2016 acciones legales en contra de la revista TVnotas luego de que esta publicara imágenes del actor con la actriz Marjorie de Sousa con el rumor de que ambos tenían una relación.

Soto, que entonces estaba casado con Geraldine Bazán, lo desmintió y en noviembre de 2021 ganó la demanda contra la revista de la editorial Notmusa por el uso ilegal de su imagen.

"Esta demanda llevó más de cinco años y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y hubo un comunicado en donde se marca este precedente", cuenta Soto.

También ganó la demanda que junto a su actual pareja Irina Baeva emprendió contra la polémica conductora Laura Bozzo luego de que esta hiciera comentarios sobre la culpabilidad de Baeva en la separación de Soto con su exesposa.

Pero por si esto fuera poco, en 2020 Soto fue víctima de la filtración de un video íntimo en redes sociales, que le generó impacto emocional y problemas familiares.

Esto lo llevó a ejercer la correspondiente denuncia impulsado por la recién aprobada Ley Olimpia en México que castiga como delito el divulgar, publicar, compartir y distribuir imágenes, videos o audio de contenido sexual de una persona adulta sin su consentimiento.

"No es fácil, quita mucho tiempo, energía y mucho dinero pero el daño que a mí me hicieron fue muchísimo y por eso vale la pena seguir luchando", apunta.

PROTAGONISTA PERPETUO Y TRABAJAR CON SU PROMETIDA

Soto siempre se muestra agradecido por la oportunidad de seguir trabajando como actor, con continuos proyectos que encabeza como protagonista, siendo "Amor dividido" la próxima telenovela que encabeza.

"No es que me haya acostumbrado a ser protagonista, pero sí es algo que se va volviendo parte de lo que tú eres. Hacer un papel principal no es fácil, es mucho estudio, mucha disciplina, profundizar, trabajar de 12 a 14 horas diarias, es más que amor al arte", asegura Soto.

En la telenovela que comenzará emisiones el 17 de enero por Las Estrellas, Soto da vida a Max Stewart, un exitoso ingeniero que vive en Estados Unidos y que se reencontrará con sus raíces mexicanas por un cambio en su trabajo.

El proyecto está siendo grabado en el municipio de Zacatlán en el céntrico estado de Puebla, lugar que dejó fascinado a Soto, quien asegura que nunca ha dado por sentado la riqueza de un país como México.

En "Amor dividido" Gabriel regresa a compartir pantalla con Baeva, con quien había trabajado en el proyecto "Vino el amor" (2016) y "Soltero con hijas" (2019) y en la ficción serán una pareja "muy contraria" a la que son en la vida real.

"Desde el capitulo uno mi personaje y el de Irina tienen muchos conflictos y ha sido divertido jugar con eso y estar en el set enojado y gritando y de pronto gritan 'corte y queda' y nos damos un beso y un abrazo y como si nada", dice Soto quien se casará este año con la actriz rusa.

Además de esta producción, Gabriel se prepara para regresar a la pantalla grande con "La peor de mis bodas 3" cuyo rodaje comenzaría a partir de abril. "Enero es un mes de estrenos para mí", finaliza emocionado.