Una por una: las mejores películas de 2023, según el Instituto Estadounidense del Cine

LOS ÁNGELES, California -- Los premios AFI 2023, organizados por el Instituto Estadounidense del Cine, anunciaron el jueves los 20 proyectos de cine y televisión ganadores de este año, entre los que se encuentran películas como "Barbie" y "Oppenheimer".

Los galardones reconocen las 10 mejores películas y las 10 mejores series del año, indistintamente del género, y condecoran en su conjunto a los equipos creativos de cada producción y a quienes están delante y detrás de la cámara.

El apartado fílmico contempla a la película de Greta Gerwig, basada en las aventuras de la muñeca de Mattel en el mundo real, y al filme de Christopher Nolan sobre el inventor de la bomba atómica, cuyo estreno simultáneo generó una fiebre entre cinéfilos bautizada como "Barbenheimer".

La selección también incluye a la aclamada película de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon", elegida por el Consejo Nacional de Crítica de Cine como la mejor película de 2023, y que está protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

Además, la comedia dramática de Cord Jefferson "American Fiction", que sigue la historia de un profesor que escribe en broma un libro repleto de estereotipos sobre negros que se vuelve un éxito, o la película biográfica dirigida y protagonizada por Bradley Cooper "Maestro", sobre el director de orquesta Leonard Bernstein, también fueron condecoradas por la institución.

La lista de ganadores continúa con títulos menos comerciales como "Poor Thing", de Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone y Mark Ruffalo, así como el drama de Todd Haynes "May December", con Natalie Portman y Julianne Moore a la cabeza, o la nostálgica cinta de Celine Song "Past Lives", que sigue el reencuentro de dos amigos.

Otras películas condecoradas son la película de animada "Spiderman: Across the Spider-verse" y la cinta navideña "The Holdovers".

LAS MEJORES SERIES DE 2023, SEGÚN AFI

En cuanto al contenido televisivo, AFI consideró como ganadoras a series como "Succession", la más nominada para la próxima edición de los Emmy; la comedia dramática que sigue al chef Carmen Berzatto, "The Bear", o la serie apocalíptica "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

La serie de Netflix "Beef", la comedia de la cadena ABC "Abbott Elementary" o la comedia de misterio "Only Murders in the Building", de Hulu, también figuran entre los ganadores de 2023.

Según la AFI, las producciones galardonadas son seleccionados por su capacidad de inspirar al público y a los artistas, así como por realzar el patrimonio cultural del arte estadounidense, entre otros aspectos.