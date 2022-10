El actor Leslie Jordan muere a los 67 años tras un accidente de auto

LOS ÁNGELES - El actor y comediante Leslie Jordan, mejor conocido por su trabajo en "American Horror Story" y convertirse en una estrella de las redes sociales durante la pandemia, murió a la edad de 67 años, confirmó su portavoz.

Jordan, conocido por su pequeña estatura de 4'11" y que apareció en "Will & Grace", "The Cool Kids" y la película "The Help", entre otras, se convirtió en una estrella aún más notable durante la pandemia con sus reflexiones en las redes sociales que se convirtieron en memes.

Hizo una publicación en Instagram un día antes de su muerte.

"El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy sin el amor y la luz de Leslie Jordan. No solo fue un gran talento y una alegría trabajar con él, sino que también brindó un santuario emocional a la nación en uno de sus momentos más difíciles. Lo que le faltó en altura lo suplió en generosidad y grandeza como hijo, hermano, artista, comediante, compañero y ser humano. Saber que ha dejado el mundo a la altura de su vida profesional y personal es el único consuelo que uno puede tener hoy", dijo el portavoz de Jordan a través de una llamada telefónica a NBC News.

Según los informes, Jordan murió en un accidente automovilístico en Hollywood el lunes por la mañana después de sufrir algún tipo de incidente médico.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que hubo un accidente a las 9:30 a.m. en Cahuenga Boulevard y Romaine Street en Hollywood que dejó al conductor muerto. El vehículo fue conducido contra una pared, dijo la policía.