Famosa diseñadora de carteras colombiana se declara culpable de contrabando

MIAMI - Una conocida diseñadora de modas y empresaria colombiana cuyos accesorios han sido lucidos por celebridades como Salma Hayek y Britney Spears se declaró el viernes culpable en Miami de contrabando de carteras de piel de caimán y serpiente que se han vendido en miles de dólares cada una.

La empresaria Nancy González compareció ante el juez federal Robert Scola en los tribunales del centro de Miami casi tres meses después de haber sido extraditada desde su país para enfrentar las acusaciones de asociación ilícita y contrabando.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

En su primera audiencia realizada a fines de agosto se había declarado inocente, pero ahora cambió a culpable y evitó así un juicio. Su abogado dijo que González no selló ningún acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, como suelen hacer algunos acusados para obtener una condena más leve a cambio de colaborar con las autoridades en otras investigaciones.

“Dejamos claro que el caso sólo involucraba muestras de sus carteras y no las carteras vendidas en tiendas que estaban debidamente permitidas”, expresó a The Associated Press el abogado defensor Samuel Rabin.

“Las violaciones se produjeron por la necesidad de enviar rápidamente muestras a las tiendas para que los compradores pudieran realizar pedidos para cada temporada”, dijo en un mensaje de correo electrónico.

El juez fijó la sentencia para el 5 de febrero de 2024. La pena máxima que enfrenta González por sus cargos podría ser de hasta 25 años de prisión.

González, que al inicio del caso pagó una fianza de $500,000 para evitar el encarcelamiento y permanecer en la casa de su hija, creó su empresa CI Diseño y Moda Internacional en 1998 y la convirtió en una de las más reconocidas de su país.

Hayek, Spears y Victoria Beckham son algunas de las celebridades que han lucido sus carteras, aunque no está claro si esos bolsos estarían entre los que fueron importados de manera ilegal.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES por su nombre en inglés, protege tanto al caimán como a la serpiente pitón. Estados Unidos y Colombia son signatarios de ese convenio y para poder importar o exportar especies cubiertas por la convención es necesario obtener una licencia, que puede ser costosa y complicada de conseguir.

Hace más de un año González fue detenida en Cali, Colombia. Su defensa alegó que no tenía antecedentes penales.

Las declaraciones de una de sus exempleadas que contó que la empresaria pagaba pasajes y viáticos de 600 dólares para que otros viajaran llevando sus carteras y las hicieran pasar por regalos fueron claves para que la fiscalía presentara las acusaciones.

Según esos cargos, González creó en 2007 en Nueva York una subsidiaria de su empresa de Cali con el fin de vender en Estados Unidos carteras de piel de caimán o pitón. Cada año diseñaba una muestra especial de sus colecciones para presentarlas en la Semana de la Moda de Nueva York, en febrero y en septiembre. Otra colección para la llamada “Resort Week” se presentaba en junio.

La fiscalía sostiene que González y los otros dos acusados se asociaron y entre febrero de 2016 y abril de 2019 importaron ilegalmente a Estados Unidos productos que requerían de una autorización, violando así las leyes, con el fin de enriquecerse con la venta de esos artículos. Pagaban a familiares, empleados y amigos para que los trajeran como objetos personales o en sus maletas, según las acusaciones.

Las carteras se vendían hasta en $10,000.

Decenas de carteras fueron importadas ilegalmente entre 2016 y 2019, según las acusaciones. La defensa de González alega que esas carteras representan menos del 1% del total de la carteras fabricadas.

“González no utilizó en las carteras ni en otros productos animales silvestres capturados”, dijo Rabin, su abogado. “Para fabricar sus productos, sólo utilizó animales criados en cautiverio o en granjas”, expresó.