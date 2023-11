Swifties a bordo: una agencia de viajes prepara un crucero temático sobre Taylor Swift

MIAMI - Los seguidores de la popular cantante estadounidense Taylor Swift tendrán la oportunidad de disfrutar de un crucero temático centrado en la artista pop en octubre de 2024, cuando el buque 'Allure of the Seas' zarpe de Miami para una excursión de cuatro días por aguas del Caribe, informó este miércoles la compañía organizadora.

'In My Cruise Era... Allure of the Seas' es el nombre del viaje de 4 noches y programa desarrollado en exclusiva para que los fanáticos de Swift disfruten al máximo de esta experiencia temática que "celebra todo lo relacionado" con la diva de la música pop.

"¡Únase a nosotros para celebrar todo lo relacionado con Taylor, hacer nuevos amigos, intercambia pulseras, vestirnos con nuestros atuendos favoritos de 'Eras' (en referencia a la gira de la cantante, 'The Eras Tour')", y "disfrutar de todo lo que este increíble barco tiene para ofrecer!", señala en un comunicado Marvelous Travels, organizadora del crucero temático.

La agencia de viajes coorganizadora de 'In My Cruise Era' precisó que el viaje se realizará un día después del concierto programado de Swift en Miami, pero que no están afiliados a la cantante ni a la editorial ni tampoco ella estará en el crucero propiedad de Royal Caribbean (RC).

Entre las actividades que tendrán lugar durante el crucero figuran, además de las mencionadas, un karaoke temático, bailes, un Trivia sobre Swift y vestimentas nocturnas.

El crucero hará escala en Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean, y en Nassau, Bahamas.

Los precios del crucero oscilan entre $1,500 y $2,000 dependiendo del tipo de habitación.

Según Universal Music, '1989 (Taylor's Version)', el más reciente trabajo de la cantante estadounidense, ya ha vendido más de 3.5 millones de unidades en todo el mundo y más de 1.6 millones sólo en Estados Unidos.

El álbum presenta 21 canciones regrabadas dentro del proyecto de Swift para reapropiarse de los derechos perdidos sobre buena parte de sus discos.