Britney Spears dice en su libro que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake

Britney Spears dice que tuvo un aborto después de quedar embarazada de Justin Timberlake, una revelación de un extracto de las próximas memorias de la estrella del pop publicadas este martes por la revista People.

"Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo", escribió Spears en su libro sobre su embarazo con Timberlake, que entonces tenía 18 años. "Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes".

Spears tenía 17 años cuando empezó a salir con Timberlake en 1999, y estuvieron juntos hasta 2002. En sus memorias, "The Woman in Me", la cantante de 41 años describe su encuentro con Timberlake cuando ella tenía 11 años en el set de 'The Mickey Mouse Club", y su primer beso con él durante un juego de Verdad o Reto.

Los representantes de Spears y Timberlake no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de NBC News.

El libro "The Woman in Me" se lanzará el 24 de octubre. El título proviene de las reflexiones de Spears sobre su "desgarradora" tutela de 13 años bajo su padre James “Jamie” Spears. Además de quitarle el poder de tomar sus propias decisiones médicas y financieras, Spears dijo que eso "la despojó de su condición de mujer".

"La mujer que hay en mí fue reprimida durante mucho tiempo", escribió Spears en los extractos publicados por People. “Querían que fuera salvaje en el escenario, como me dijeron que fuera, y que fuera un robot el resto del tiempo”.

Spears también da una idea del testimonio ante el tribunal que hizo contra su padre en junio de 2021, escribiendo que su padre a menudo le decía que parecía gorda, la infantilizaba y se convirtió en la "muerte" de su creatividad como artista. Atrapada en un mundo que no le permitía ser adulta, Spears dijo que en respuesta actuó como una niña pequeña.

La cantante fue puesta bajo tutela por primera vez en 2008 después de sufrir una crisis nerviosa pública y ser puesta bajo custodia psiquiátrica. En sus memorias, Spears dijo que afeitarse la cabeza y comportarse mal eran sus formas de rechazar una infancia en la que le decían lo que los demás pensaban de su cuerpo en todo momento.

Aumentan las tensiones entre la princesa del pop y su familia.

Las memorias de Spears también describen breves períodos de normalidad adolescente durante su infancia en Kentwood, Louisiana, que tuvieron lugar entre sus actuaciones musicales.

"Dentro de mí ya había un tira y afloja: una parte de mí quería seguir construyendo hacia el sueño; la otra parte quería que viviera una vida normal en Louisiana. Por un minuto, tuve que dejar que la normalidad ganara", escribió Spears.

A los 15 años, Spears firmó un contrato discográfico con Jive Records y lanzó álbumes récord "Baby One More Time" y "Oops!… I Did It Again". Las memorias de Spears detallan sus pensamientos detrás de momentos icónicos de su carrera, como cuando interpretó 'I'm a Slave 4 U' en los MTV VMAs de 2001 usando una serpiente como accesorio.

También describe su actuación en la película sobre la mayoría de edad de 2002 "Crossroads" y sus dificultades para separarse de los personajes que interpretó en la pantalla.

"Vivir de esa manera, siendo mitad uno mismo y mitad un personaje ficticio, es un desastre", escribió Spears. "Después de un tiempo ya no sabes lo que es real".

La tutela de Spears terminó oficialmente en noviembre de 2021. En sus memorias, dijo que su nueva libertad significaba que tuvo que construirse una identidad completamente diferente como una mujer segura de sí misma en lugar de una niña pasiva.