Retiran formalmente el cargo contra Alec Baldwin por la muerte de Halyna Hutchins

SANTA FE - Los fiscales desestimaron formalmente un cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin en el tiroteo mortal de una directora de fotografía en 2021 en el set de la película de vaqueros “Rust”, citando nueva evidencia y la necesidad de más tiempo para investigar.

Los fiscales especiales, Kari Morrisey y Jason Lewis, presentaron la notificación para desestimar el único cargo contra Baldwin en el Tribunal de Distrito del estado en Santa Fe el viernes, argumentando que la investigación está en curso.

No obstante, el cargo de homicidio involuntario contra Hannah Gutiérrez Reed, la supervisora de armas en la película, no ha cambiado. Una audiencia de estado en línea avanzó el viernes en el Tribunal de Distrito estatal en el caso contra Gutiérrez Reed, pero el caso Baldwin no fue parte de esa vista después de que se desestimó el cargo contra el actor.

“Se revelaron nuevos hechos que exigen una mayor investigación y análisis forense”, dijeron los fiscales el jueves en un comunicado de prensa, sin dar más detalles sobre esos hechos. “Esta decisión no absuelve al Señor Baldwin de culpabilidad penal y se pueden volver a presentar cargos. Nuestra investigación de seguimiento permanecerá activa y en curso”, agregaron.

Los abogados de Baldwin fueron los primeros en anunciar que los fiscales estaban cambiando de rumbo, en un giro brusco para la luminaria de Hollywood, quien hace solo unos meses enfrentaba la posibilidad de una sentencia de prisión de un año.

“Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente”, dijeron los abogados defensores Luke Nikas y Alex Spiro en un comunicado.

Baldwin estaba apuntando con una pistola a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo cuando se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin dijo que el arma se disparó accidentalmente y que él no apretó el gatillo. Sin embargo, un informe forense del FBI encontró que el arma no podría haberse disparado a menos que se apretara el gatillo.

En marzo, el coordinador de seguridad y subdirector de “Rust”, David Halls, no impugnó una condena por manejo inseguro de un arma de fuego y una sentencia suspendida de seis meses de libertad condicional. Aceptó cooperar en más investigaciones sobre el tiroteo mortal.

Asimismo, un abogado defensor de Halls dijo el viernes que está feliz por Baldwin y también desea lo mejor para la familia Hutchins.

"Halls nunca creyó que Baldwin debería ser acusado de un delito. Fue un trágico accidente que se resuelve mejor fuera de un tribunal penal”, declaró la abogada defensora Lisa Torraco en un correo electrónico.