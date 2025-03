Transición en UNLV: Christopher L. Heavey ocupará presidencia tras renuncia de Keith Whitfield

LAS VEGAS.-A partir de este martes 4 de marzo el doctor Christopher L. Heavey ocupará el cargo de presidente encargado de la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV), a un día de la renuncia de Keith Whitfield.

El doctor Heavey fungía como vicepresidente ejecutivo y rector en esta casa de estudios antes de su designación de presidente encargado. Heavey es profesor titular de psicología, tiene una maestría y un doctorado en psicología clínica de la UCLA y una licenciatura de la UC Santa Cruz.

"El rector Heavey es un líder experimentado que ha estado en la UNLV durante más de 30 años y ha desempeñado varios roles de liderazgo, incluidos vicerrector sénior, vicerrector de educación de pregrado y decano. Como administrador, se ha comprometido a fortalecer los programas académicos, apoyar al personal docente y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes", se lee en un comunicado de la UNLV.

De igual forma se expresa que en las próximas semanas, la rectora Patricia Charlton, la presidenta Amy J. Carvalho y el vicepresidente Jeffrey S. Downs se comunicarán con el personal docente, administrativo, estudiantes, exalumnos y miembros de la comunidad para determinar los próximos pasos tras la renuncia de Whitfield.

RENUNCIA

La noche del lunes 3 de marzo Whitfield informó sobre su decisión de renunciar a la presidencia de la UNLV tras casi cinco años en el cargo.

Whitfield fue designado presidente de la UNLV el 24 de agosto de 2020 y desde ese momento ha enfrentado grandes retos como la época de la pandemia del Covid 19 y el tiroteo mortal registrado el 6 de diciembre de 2023.

"Sé que esta noticia, y el momento en que se da en medio del semestre y la sesión legislativa estatal, puede ser una sorpresa para algunos de ustedes, pero esta es una decisión que he estado considerando durante un tiempo. Una vez que mi decisión de irme fue definitiva, no parecía justo para la universidad ni para ninguno de ustedes prolongar mi partida. He compartido mi decisión con nuestro equipo de liderazgo sénior en UNLV y creo que estarán a la altura de las circunstancias sin perder el impulso que disfrutamos actualmente", dijo Whitfield.

Por su parte, la junta directiva de la UNLV aprovechó la oportunidad para agradecer el trabajo de Whitfield a lo largo de estos años.

"Agradecemos al Dr. Whitfield por su liderazgo durante los últimos cinco años. Su dedicación al éxito estudiantil, los nuevos programas académicos y la innovación ayudaron a consolidar el estatus de la UNLV como una universidad pública de investigación de primer nivel. Siempre estaremos agradecidos por su liderazgo durante la pandemia de COVID y después de la tragedia del 6 de diciembre", se lee en el comunicado.