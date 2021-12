Retiran del mercado ensalada empaquetada tras brote de listeria en varios estados

Un brote de listeria en varios estados puede estar relacionado con la ensalada empaquetada producida en una instalación de Chicago, que ahora está retirando productos en varios estados, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los reguladores estadounidenses dijeron que se han reportado 10 personas infectadas con la cepa del brote de listeria en ocho estados: Illinois, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Virginia. Las 10 infecciones resultaron en hospitalizaciones, y se informó de una muerte.

Las enfermedades comenzaron en fechas que van del 26 de julio de 2016 al 19 de octubre de 2021, según los CDC y la FDA.

“Hasta la fecha, se ha informado que una muestra positiva de la mezcla de ensalada Fresh Express Sweet Hearts coincide con la cepa del brote”, leyó el anuncio del retiro. “Nuestra investigación está en curso y continuaremos comunicándonos en caso de que otros productos estén implicados”.

Una muestra de lechuga romana y lechuga mantecosa dulce envasado de Fresh Express dio positivo durante el muestreo y coincidió con la cepa del brote, indicaron las autoridades. Fresh Express sostuvo que detuvo la producción en sus instalaciones de Streamwood, Illinois, y emitió un retiro del mercado de ciertos productos para ensaladas producidos en esa instalación.

El retiro del mercado incluye todas las fechas de caducidad de los artículos de ensalada fresca con los códigos de producto Z324 al Z350 (lista completa de productos retirados aquí). Los productos se vendieron en casi 20 estados, incluidos Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota y Missouri.

Fresh Express comentó que detuvo la producción en las instalaciones de Streamwood, Illinois, donde se empaquetó la bolsa y emitió un retiro del mercado de ciertos productos para ensaladas producidos en ese lugar. Las ensaladas empaquetadas retiradas del mercado también se vendieron bajo las marcas Bowl and Basket, Giant Eagle, Little Salad Bar, Marketside, O Organics, Signature Farms, Simply Nature, Weis Fresh From the Field y Wellsley Farms Organic.

“Continuaremos trabajando con nuestros socios y con Fresh Express para determinar la fuente de este brote”, dijeron los CDC y la FDA en una declaración conjunta. “Seguimos comprometidos con la transparencia y brindando actualizaciones a medida que aprendemos más durante nuestra investigación de rastreo continuo”.

Cualquier persona con síntomas de infección por listeriosis, que incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea, debe comunicarse con su médico. Los casos más graves pueden incluir síntomas como dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. En algunas personas inmunodeprimidas, jóvenes o adultos de la tercera edad, incluso puede provocar la muerte.

Según el retiro del mercado, los consumidores pueden obtener un reembolso u obtener más información llamando al Centro de Respuesta al Consumidor de Fresh Express al (800) 242-5472 entre las 7 a.m. y las 6 p.m. hora centro (entre 8 a.m. y 5 p.m. hora del este).

Los reembolsos también están disponibles donde se compraron los productos afectados, dijeron las autoridades.