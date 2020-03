Lo que debes saber para solicitar beneficios de desempleo en Texas

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas está alentando a cualquiera que sea elegible para solicitar beneficios de desempleo a que inicie el trámite, toda vez que muchos tejanos han perdido parcial o totalmente sus ingresos por la crisis del coronavirus.

Hasta 1 de cada 5 hogares estadounidenses tienen al menos una persona que ha perdido temporalmente su trabajo o ha perdido horas en las últimas semanas, de acuerdo a datos de las autoridades; por ello la convocatoria es a intentar obtener el ingreso complementario que ofrece el estado.

“Deberían hacerlo de inmediato. No deben esperar, incluso si se les ha dicho: -Oye, esto es solo por tres o cuatro semanas-. Todavía pueden postularse porque hay un momento en que no ganan dinero, no obtienen ingresos y deben postularse ", dijo Cisco Gamez de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

Gamez dijo que las personas afectadas pueden solicitar beneficios en línea o en persona, en cualquiera de las más de 100 oficinas de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas en todo el estado.

Las personas que buscan trabajo temporal durante este tiempo pueden considerar las publicaciones en workintexas.com

Hasta el viernes por la mañana, había más de 700,000 empleos publicados.

El gobernador Greg Abbott firmó una orden ejecutiva el jueves en el que se acata las recomendaciones de los CDC restringiendo la reunión de más de 10 personas.