En picante intercambio, Trump desacredita a enfermera que cuestionó la respuesta oficial

El presidente Donald Trump regañó a una enfermera quien cuestionó la respuesta del gobierno a la pandemia del coronavirus.

El insólito intercambio ocurrió el miércoles durante un acto en honor al Día de la Enfermera, según reporta NBC6 en su página web.

La profesional de la salud, Sophia Thomas, dijo que el acceso a los insumos para luchar contra el coronavirus ''ha sido esporádico''.

La observación de la enfermera no cayó bien en el presidente quien rápidamente le dijo: ''esporádico para ti, pero no esporádico para mucha otra gente''.

Thomas, quien es la presidenta de la Asociación de Enfermeras Facultativas, respondió ''oh, no, señor presidente, estoy de acuerdo''.



Trump continuó, ofuscado y de brazos cruzados: ''…porque he escuchado lo opuesto. He escuchado que ahora ellos están llenos de protectores ahora''.

La enfermera le había dicho a los reporteros que estaban en la Oficina Oval que había usado su mascarilla ''por varias semanas''.

Los insumos ‘’han sido esporádicos pero ha sido manejable y hacemos lo que tenemos que hacer, somos enfermeras'', agregó.

La respuesta del gobierno a la crisis por el coronavirus ha sido objeto de cuestionamientos desde distintos sectores, a lo que Trump usualmente responde con un tajante rechazo.

A comienzos de abril, un reporte del inspector general del departamento de Servicios Humanos y de Salud halló que cientos de hospitales sufrían escasez de insumos para combatir el COVID-19, como así también termómetros.

Trump, quien cuestionó el reporte, despidió al funcionario la semana pasada.

Varios estados del país empezaron a flexibilizar sus cuarentenas para reactivar sus economías, algo que el presidente Trump cree es posible hacerse mientras se cuida la salud de la ciudadanía, aunque diariamente se siguen reportando miles de contagios y muertes.

De acuerdo a NBC News, en Estados Unidos, la cifra de contagios confirmados este jueves, aumentó a 1,235,888, mientras que el número de muertos se elevó a 73,907, por complicaciones del COVID-19 en el país.