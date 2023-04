Se reporta brote de Salmonella vinculado a la masa cruda para galletas en 11 estados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) están investigando un brote de Salmonella relacionado con la harina en al menos 11 estados, incluido Illinois, anunció la agencia el jueves.

“Hasta el 30 de marzo de 2023, se han informado 12 personas infectadas con la cepa del brote de Salmonella en 11 estados”, dice un aviso de la agencia. “Las enfermedades comenzaron en fechas que van desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 13 de febrero de 2023”.

Al menos tres de esas personas han sido hospitalizadas, continúa el aviso.

Según las autoridades, el brote se ha informado en los siguientes estados: California, Oregón, Nebraska, Minnesota, Iowa, Missouri, Illinois, Ohio, Nueva York, Virginia y Tennessee.

Illinois es el único estado donde más de una persona se ha enfermado, agrega el CDC.

Los funcionarios de salud dicen que la mayoría de las personas informaron haber comido masa cruda o masa hecha con harina antes de enfermarse, y agregaron que la harina era el único ingrediente común en la masa cruda o masa que los infectados informaron haber comido.

"Los investigadores están trabajando para identificar una marca específica de harina relacionada con enfermedades", dice el CDC. Actualmente no se han emitido retiros de marca.

"La harina no parece un alimento crudo, pero la mayoría de la harina es cruda", dice el CDC. "Esto significa que no se ha tratado para matar los gérmenes que causan intoxicación alimentaria. Cualquier harina cruda (sin hornear) que se use para hacer masa o rebozado puede estar contaminada con gérmenes como Salmonella, pero los gérmenes de Salmonella mueren cuando la harina se cocina o se hornea. "

"Puede enfermarse después de comer o probar masa cruda o rebozado", continúa el CDC.

Según los funcionarios de salud, la mayoría de las personas infectadas con Salmonella experimentan diarrea, fiebre y calambres estomacales. Los síntomas generalmente comienzan de 6 horas a 6 días después de tragar la bacteria. La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento después de 4 a 7 días.