Reportan incendio eléctrico en el MSG Sphere

Bomberos del condado Clark respondieron a un pequeño incendio eléctrico que estalló el lunes en MSG Sphere, que permanece en construcción en Las Vegas Strip.

La Policía Metropolitana de Las Vegas se comunicó con el despacho alrededor de la 1:56 p.m. después de que un helicóptero de la policía detectó un fuego ardiente en la parte superior de la esfera, dijo Warren Whitney, del Departamento de Bomberos del Condado de Clark, en un comunicado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La primera unidad que llegó vio humo saliendo de la esfera y el capitán se comunicó con el personal del sitio de construcción, que inicialmente no estaba al tanto de un incendio, agregó Whitney.

Se enviaron cuatro equipos para investigar y encontraron un incendio eléctrico. Se aisló la energía en esa área y se extinguió el fuego, según las autoridades.

Todavía no está claro qué provocó el incendio y no hay una estimación del daño. No se reportaron heridos.

Los representantes de Madison Square Garden Entertainment no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios.