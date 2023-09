Los sentencian a 139 años de prisión por muerte de soldado que salió a comprar adornos con su novia

PUERTO RICO - Ana Inés Napoleoni Medina y su hijo, Jeromy Pietri Napoleoni fueron sentenciados este miércoles por el asesinato del militar Jancarlo Rivera Lugo en el barrio El Tuque en Ponce.

El juez sentenció a Pietri y a su madre a 139 años de cárcel. El joven no se dirigió al Tribunal. Sin embargo, Napoleoni sí decidió ofrecer las siguientes declaraciones antes de conocer su futuro.

"Dios sabe que mi hijo y yo somos inocentes. En todo lo que hablaron, no existe nada. Nos tienen aquí, pagando una condena que no es de nosotros. No investigaron la verdad, solamente se dedicaron a juzgar. Allá arriba hay un Dios que todo lo ve y tiene una lista y va a mandar factura por la injusticia que hicieron aquí conmigo y mi hijo", dijo la mujer.

El pasado 17 de julio, ambos fueron hallados culpables.

La mujer le envió un mensaje al comisionado de la Policía y dijo que "no se investigó la verdad".

El crimen ocurrió el pasado 14 de noviembre de 2022, en la calle 12 del barrio El Tuque en Ponce, donde se presume existe un punto de venta de drogas, luego de que Rivera se viera involucrado en una discusión por presuntamente manejar en la zona contra de las instrucciones.

Ana Napoleoni se entregó el 27 de diciembre, acompañada de su abogado en el tribunal de Ponce. Sin embargo, su hijo Jeromy estuvo prófugo tras la radicación de cargos en su contra, pero fue capturado en Guayanilla tras un operativo de 15 horas.

La novia del joven militar testificó y narró en la vista preliminar el momento en el que, junto a Rivera, transitaba por el lugar de los hechos.

La mujer señaló que ambos salieron con el propósito de ir a comprar adornos de Navidad. Al adentrarse por la mencionada vía, divisó a tres personas armadas en el lado izquierdo de la calle, que daba para donde se ubicaba el joven militar, quien conducía el auto.

La joven aseguró que, entre las personas presentes en el lugar, se encontraba Ana Napoleoni, quien, con una actitud agresiva, le indicó a Rivera que iba en contra del tránsito. A esto, el joven militar respondió que no había rótulos que indicaran lo que Napoleoni había señalado.

Acto seguido, la acusada agredió con su puño al joven, quien, para defenderse, sacó un “pepper spray” que tenía en su bolsillo y se lo roció. Luego de esto, se habría desatado la trifulca, en la que posteriormente Rivera fue ultimado a tiros.

"¡Quiero a mi hijo de vuelta!", reclamó en el tribunal.