Explosión en San Juan causa apagón eléctrico en varios sectores

Luma Energy reporta este viernes -a las 6:30am- que 45,000 clientes continúan sin servicio eléctrico en Puerto Rico.

La restauración ha bajado de velocidad porque ahora será necesario enviar brigadas a verificar circuitos. Toda la carga que se puede restaurar remotamente, ha sido restaurada. Actualmente 45,000 clientes continúan sin servicio.

------------ pic.twitter.com/U5h3omW8v1 — LUMA Puerto Rico (@lumaenergypr) June 11, 2021

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En contexto

Un fuego en el centro de operaciones de Monacillos -que está bajo el control del consorcio- dejó ayer, jueves, a 700,000 clientes sin luz.

"En estos momentos no sabemos la causa primordial del evento. Se está trabajando con mucha seguridad y estamos en el proceso de seguir energizando los clientes que han sido afectados", sostuvo el presidente del consorcio Wayne Stensby.

A las 10:18 pm, 400,000 clientes continuaban sin servicio, según LUMA.

El consorcio esperaba restablecer el sistema en ocho horas.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, dijo que las autoridades federales y estatales se encontraban en la escena y que no se descarta ninguna posible causa.

"No te puedo confirmar ni negar (sobre si hubo sabotaje)", indicó Torres.

Se informó que en la mañana del viernes ofrecerán una conferencia de prensa para actualizar la información del evento.

"LUMA está tomando las medidas necesarias para reestablecer el servicio lo antes posible y a la misma vez atendiendo la emergencia. Se desconoce al momento cuántos abonados están afectados", dijo a Telenoticias Laura Rentas, portavoz de la empresa.

A eso de las 7:45pm, publicaron la siguiente información en Twitter:

Se produjo un incendio en un transformador en la subestación Monacillo de LUMA. Los sistemas de protección interrumpieron el servicio eléctrico. La restauración comenzará en 2 horas y continuará durante la noche. LUMA ENERGY 7:45 PM (TWITTER)

El Negociado de Cuerpo de Bamberos informó que unidades de Hato Rey, Guaynabo y Río Piedras atiendieron el incendio.

"Todas las autoridades de ley y orden, tanto estatales como federales, están investigando la explosión en la subestación eléctrica de Monacillos en Rio Piedras. Estamos tomando todas las acciones necesarias para proteger los servicios esenciales, como lo es el servicio eléctrico, y todos los recursos de nuestro gobierno están activos y disponibles para atender esta emergencia. La prioridad tiene que ser reestablecer el servicio lo antes posible y nuestro pueblo puede estar tranquilo de que estamos asegurando que así sea. Al mismo tiempo, según tengamos los resultados de las investigaciones relacionadas a la causal de este incidente, quien sea responsable del mismo tendrán que responderle al Pueblo de Puerto Rico", sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi, en declaraciones escritas.

Mientras, la comisionada residente Jenniffer González dijo que solicitó a las autoridades federales que investiguen los eventos de los pasados días.

"El fuego en Monacillos, el apagón a más de medio millón de residentes, sectores sin luz desde hace una semana no me parecen eventos aislados. He alertado a las entidades federales de ley y orden para que se investigue cada evento. Le hacen daño al pueblo, ese es el q sufre", escribió en su cuenta de Twittter.

De hecho, las 7:25 p.m. la portavoz del FBI en Puerto Rico confirmó a JayFonseca.com que agentes están en el lugar como parte de la investigación.

“Nuestro equipo está evaluando la situación y queremos que la ciudadanía sepa que nuestros recursos se han puesto a la disposición del gobierno local para atender la emergencia”, dijo Limary Cruz, portavoz del FBI.

Mientras, se reportan largas filas en las gasolineras, de ciudadanos que buscan abastecerse para poder operar sus plantas eléctricas.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.