¿Compras en el Amazon Prime Day? Aquí algunos consejos para evitar ser víctima de estafas

Millones de usuarios con membresía Prime se apresuran a aprovechar los jugosos descuentos que ofrece Amazon durante el Prime Day. Este año las ofertas comenzaron el 16 de julio y terminan hoy, 17 de julio.

Durante estos dos días, las ofertas son irresistibles y no solo en Amazon, sino también en otros gigantes minoristas como Walmart, Target y Best Buy, que compiten ferozmente con promociones igualmente atractivas.

Sin embargo, mientras los consumidores ven la posibilidad de ahorrar en sus compras de verano, las autoridades emiten una advertencia sobre los riesgos en el mundo digital durante esta temporada de auge en las compras online.

Jason Meza, representante del Buró de Mejores Negocios, advierte que estas grandes jornadas de descuentos son una trampa perfecta para los delincuentes cibernéticos. "Es un gancho. Es una oportunidad que aprovechan los criminales para apropiarse de su información y su dinero," comenta Meza.

Más allá de comprar en sitios reconocidos, los consumidores deben estar atentos a anuncios engañosos que pueden aparecer en cualquier página web que estén revisando.

La Fiscal General de Florida, Ashley Moody, ha enfatizado el peligro que representan estos engaños en momentos de alto tráfico en línea. "Los minoristas de comercio online ofrecen descuentos especiales en estos días y eso incrementa el tráfico en línea. Donde quiera que se gasta dinero, ahí están los estafadores," alerta Moody.

Para protegerse durante este Prime Day, Amazon y otras entidades han emitido varios consejos para ayudar a los consumidores a evitar ser víctimas de fraudes.

Comprar solo a través de la casilla de Amazon Prime: Esto limita la exposición a anuncios fraudulentos. Evitar productos sin reseñas: La ausencia de reseñas puede ser una señal de alerta. Investigar tanto el producto como el vendedor: Conocer la reputación del vendedor es crucial. Prestar atención a los errores de ortografía y gramática: Descripciones deficientes pueden indicar una estafa. Comparar precios: Grandes diferencias de precio en el mismo artículo podrían ser indicativas de un fraude.

Jason Meza destaca que los productos de marca son objetivos principales de duplicación no autorizada. Desde artículos deportivos hasta prendas de vestir y bolsas de diseñador, los consumidores corren el riesgo de recibir productos de mala calidad que no cumplen con las normas medioambientales y de seguridad. "Si compras algunos de estos productos puedes correr el riesgo de no sólo recibir productos de mala calidad, sino que tampoco cumplan con las normas medioambientales y de seguridad," advierte Meza.