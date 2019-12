Tiroteo causa cierre en tres zonas de Las Vegas

La policía metropolitana de Las Vegas está investigando un incidente en el que una persona resultó herida tras varios disparos al oeste de Las Vegas.

De acuerdo con las autoridades, se reportó una víctima de tiroteo en la cuadra 7300 de Pirates Cove, entre las calles de Buffalo Drive y Tenaya Way, alrededor de las 11 a.m.

La víctima fue llevada al hospital en condición desconocida, pero se reveló que tenía varias heridas de bala.

La policía está investigando tres zonas del área que se vieron afectadas: Westcliff Drive entre Buffalo Drive y Tenaya Way, Pirates Cove y Buffalo Drive, y Pirates Cove y Tenaya Way. No se revelaron más detalles.