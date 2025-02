Zelenskyy está dispuesto a dimitir si se logra la paz e invita a Trump a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo este domingo que está dispuesto a renunciar a su cargo para lograr la paz o la membresía en la OTAN.

"Si es la paz para Ucrania, y si realmente quieren que deje mi puesto, estoy listo", dijo Zelenskyy en ucraniano. "Alternativamente, puedo cambiar esto por la membresía en la OTAN, si existen tales condiciones, inmediatamente, para que no tengamos largas discusiones. Me estoy centrando en la seguridad de Ucrania hoy, no en 20 años. Y no tengo la intención de permanecer en el poder durante décadas".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Las Vegas aquí.

Zelenskyy y otros funcionarios participaban en un foro en Kiev donde se esperan discusiones sobre el estado del país, un día antes de que la guerra cumpla su tercer año.

El foro se celebra en un momento delicado para Kiev, ya que lel gobierno de Trump presiona a los líderes de Ucrania para que acepten un acuerdo que permita a Estados Unidos acceder a los minerales de tierras raras de Ucrania, una propuesta que Zelenskyy rechazó anteriormente porque carecía de garantías de seguridad específicas.

La oferta de Zelenskyy es una concesión importante en medio de una disputa pública en curso con el presidente Donald Trump, que se intensificó la semana pasada.

El Reino Unido dijo este domingo que anunciaría nuevas sanciones a Rusia en un intento por reforzar el apoyo occidental a Ucrania.

El paquete de sanciones que se lanzará el lunes será el más grande impuesto por Gran Bretaña desde los primeros días de la guerra, dijo el secretario de Relaciones Exteriores David Lammy, y agregó que estarían destinadas a "erosionar la maquinaria militar (de Rusia) y reducir los ingresos que alimentan los fuegos de destrucción en Ucrania".

El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron harán visitas en equipo a Washington esta semana mientras Europa intenta persuadir a Trump de que no abandone a Ucrania en busca de un acuerdo de paz.

Zelenskyy invita a Trump a visitar Ucrania

El presidente ucraniano invitó este domingo al presidente de EEUU, Donald Trump, a visitar Ucrania.

"Deseo mucho que venga a Ucrania", declaró Zelenskyy en una conferencia de prensa con numerosos medios de comunicación internacionales celebrada en Kiev.

El presidente ucraniano también mostró su plena disponibilidad a visitar EEUU para reunirse con Trump.

Zelenskyy volvió a repetir que Ucrania quiere que la guerra termine, pero insistió en que para aceptar un acuerdo de paz Kiev precisa de garantías de seguridad sólidas de sus aliados para evitar una nueva agresión militar rusa en el futuro.

El jefe del Estado ucraniano ha recibido en los últimos días repetidos ataques por parte del presidente de EEUU, que llegó a llamarle esta semana "dictador sin elecciones" por no haber celebrado comicios en mayo del año pasado al término de su mandato. La ley ucraniana prohíbe ir a las urnas mientras en el país esté vigente la ley marcial.

La tensión se intensificó la semana pasada cuando Trump sugirió que Zelenskyy era responsable de iniciar la guerra en Ucrania. En realidad, Rusia inició el conflicto cuando invadió Ucrania en 2022, iniciando la actual guerra terrestre.

En respuesta, el presidente ucraniano acusó a Trump de vivir en una "burbuja de desinformación" y de impulsar los puntos de conversación del Kremlin. El presidente estadounidense luego pasó a llamar a Zelenskyy un "dictador" y un "comediante de éxito moderado".

Durante la conferencia de prensa del domingo, se le preguntó a Zelenskyy sobre Trump, y dijo a los periodistas en ucraniano: "Somos socios y lo quiero de nuestro lado".

Cuando se le preguntó directamente sobre algunas de las cosas que Trump ha dicho sobre él durante la semana pasada, Zelenskyy dijo: "No hay espacio para las emociones, tengo una posición pragmática. No puedo calificar estas palabras de cumplido, pero ¿qué puedo hacer?"

"Soy el presidente elegido por el 73% de los ucranianos. Después de la ley marcial habrá elecciones. Tal vez él diga algo bueno sobre mí. Es más importante lo que los ucranianos piensen de mí", añadió el presidente ucraniano.

La disputa se produce cuando Estados Unidos y Rusia han reanudado las conversaciones de alto nivel y varios altos funcionarios de la administración Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, se reunieron con funcionarios rusos en Arabia Saudita.

Trump se ha comprometido a iniciar conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, diciendo el viernes que no es importante que Zelenskyy asista a las negociaciones de paz porque "ha estado en reuniones durante tres años y no se ha hecho nada".

"No creo que sea muy importante que esté en las reuniones, para ser honesto", dijo Trump a Brian Kilmeade de Fox News Radio. "Ha estado allí durante tres años. Hace que sea muy difícil hacer acuerdos. Pero mire lo que le ha pasado a su país, ha sido demolido".

A principios de este mes, durante una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenskyy le dijo a la moderadora de Meet the Press, Kristen Welker, que no aceptaría un acuerdo de paz sin que Ucrania estuviera en la mesa de negociaciones.

“Nunca aceptaré ninguna decisión entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania, nunca”, dijo en inglés en esa entrevista. “Esta es la guerra en Ucrania, contra nosotros, y son nuestras pérdidas humanas”.