Por cuatro horas: pareja tuvo que sentarse junto al cadáver de mujer que murió durante vuelo

Un matrimonio afirma que les obligaron a sentarse junto al cadáver de una mujer durante cuatro horas en un vuelo de Australia a Catar.

Mitchell Ring y Jennifer Colin viajaban la semana pasada en un vuelo de Qatar Airways de Melbourne a Doha, la capital catarí. Alrededor de las 10 horas de vuelo, una mujer salió del baño, se desplomó y murió delante de ellos, según declaró la pareja al programa de noticias australiano "A Current Affair" el domingo.

"Hicieron todo lo que pudieron, pero desafortunadamente no pudieron salvar a la mujer, lo que fue bastante desgarrador", declaró Ring.

Ring dijo que la tripulación de vuelo colocó entonces el cuerpo de la mujer en un asiento vacío junto a la pareja durante las cuatro horas que quedaban de vuelo.

"Parecían un poco frustrados, entonces me miraron y vieron que había asientos disponibles a mi lado, mi mujer estaba al otro lado, estábamos en una fila de cuatro", dijo Ring. "Me dijeron: “¿Puede moverse, por favor?”, y yo les respondí: “Sí, no hay problema”. Entonces colocaron a la señora en la silla en la que yo estaba".

Qatar Airways, propiedad del gobierno catarí, declaró el lunes a NBC News: "Ante todo, nuestros pensamientos están con la familia del pasajero que lamentablemente falleció a bordo de nuestro vuelo".

"Pedimos disculpas por cualquier inconveniente o angustia que este incidente haya podido causar, y estamos en proceso de ponernos en contacto con los pasajeros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos", dice el comunicado.

La pareja dijo que la tripulación no les permitió cambiar de asiento durante el resto del vuelo y les pidió que permanecieran sentados mientras el personal médico se ocupaba del cuerpo al aterrizar. Añadieron que Qatar Airlines no les ofreció ningún tipo de apoyo después de los hechos.

"Tienen el deber de cuidar tanto a sus clientes como a su personal, deberían ponerse en contacto con nosotros para asegurarse de si necesitamos apoyo o asesoramiento", declaró Ring.

El destino final de la pareja era Venecia, Italia. Dicen que siguen intentando salvar su viaje.

"Estoy intentando sacar lo mejor de una situación bastante difícil, pero, ya sabes, estamos de vacaciones, así que estamos intentando pasarlo bien", dijo Colin.

