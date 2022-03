Galardonado periodista muere en Ucrania; EEUU promete “consecuencias apropiadas”

El galardonado periodista estadounidense Brent Renaud, que había contribuido en el pasado con The New York Times y NBC News, fue asesinado a tiros en la ciudad de Irpin, Ucrania, según confirmaron las autoridades de ese país.

Los reportes de su muerte empezaron a circular la mañana de este domingo luego que el jefe de la Policía Nacional de Ucrania en Kiev publicara un comunicado afirmando un periodista de The New York Times murió por bombardeos rusos. NBC News no ha podido verificar de forma independiente las circunstancias de la muerte de Renaud.

The New York Times desmintió luego que Renaud estuviera en Ucrania bajo asignación de esta empresa.

"Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Brent era un cineasta talentoso que había contribuido a The New York Times a lo largo de los años. Aunque había contribuido a The Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba en asignación para The Times en Ucrania", indicó la empresa en un comunicado publicado en Twitter.

"Los primeros informes de que trabajaba para Times circularon porque llevaba una insignia de prensa del Times que se había emitido para una asignación hace muchos años", agregó el diario.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

De acuerdo con NBC News, Renaud también contribuyó previamente a las transmisiones de NBC News, pero no estaba asignado para la compañía.

“Nos entristeció profundamente enterarnos de la muerte del cineasta y periodista galardonado Brent Renaud”, dijo NBC News. "Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos".

EEUU PROMETE "CONSECUENCIAS" POR SU MUERTE

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo en una entrevista en el canal CBS este domingo que Estados Unidos aplicará las "consecuencias apropiadas" por su muerte.

Sullivan dijo que lo ocurrido es "sorprendente y horroroso" y aseguró estar en contacto con las autoridades ucranianas para lograr más información al respecto que permita al Gobierno estadounidense tomar las "consecuencias apropiadas".

"Los rusos han disparado contra civiles, contra hospitales, contra lugares de culto y contra periodistas", lamentó Sullivan.