En calzoncillos: así sacaron de la cama a expresidente ecuatoriano para arrestarlo

Quito.- El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram fue detenido en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Guayaquil en el marco de una investigación por delincuencia organizada, informaron fuentes oficiales. Su esposa ahora denuncia que lucha por su vida ya que no le estarían administrando los medicamentos necesarios al político de 68 años.

El caso también involucra a dos ciudadanos israelíes detenidos en junio cuando transportaban casi 100,000 dólares utilizando documentos falsos para intentar pasar como miembros de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Uno de ellos, Shy Dahan, fue asesinado el 8 de agosto dentro de su celda, mientras que el otro resultó herido durante un supuesto ataque.

"La madrugada de hoy la Policía de Ecuador ha detenido al ciudadano Abdalá Bucaram Ortíz y a dos agentes de tránsito del municipio de Quito. Serán puestos de inmediato a órdenes de la justicia", escribió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter.

La prensa transmitió imágenes del momento en el que la Policía ingresa en el domicilio de Bucaram, en Guayaquil, para detenerlo y trasladarlo para una valoración médica.

Según la Fiscalía General del Estado, al expresidente ecuatoriano (agosto 1996-febrero de 1997) se le investiga por su supuesta participación en delincuencia organizada.

"El expresidente Abdalá B. y un funcionario de la AMT son detenidos en allanamientos simultáneos ejecutados por la Fiscalía, en Guayas y Pichincha. Se los investiga por presunta delincuencia organizada", señaló la Fiscalía en Twitter.

Añadió que, además del exmandatario, este caso involucraría a su hijo Jacobo y a tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), contra quienes se inició una investigación en mayo de 2020, por la presunta relación con dos israelíes detenidos en la provincia de Santa Elena.

ASESINATO DE ISRAELI DETENIDO

Precisamente, uno de los israelitas detenidos fue asesinado el pasado sábado en la cárcel de Guayaquil donde estaba recluido con otro israelita-australiano, quien resultó herido.

Ambos eran investigados por presunta venta irregular de insumos médicos y mencionaron a Jacobo Bucaram como su supuesto cliente.

El sábado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) indicó que el deceso del israelí había ocurrido aproximadamente a las 04.00 a.m. hora local.

Y basado en versiones preliminares, añadió que el israelita privado de la libertad recibió "presumiblemente golpes con un objeto contundente en la cabeza, que le causó la muerte".

Según el diario El Universo, "el israelita fallecido, Shy Dahan, a quien se lo registró en el proceso judicial como Sheinman T., fue uno de los dos detenidos que aseguró haber negociado por insumos médicos" con Jacobo Bucaram.

De acuerdo con Héctor Vanegas, abogado del israelí herido, la víspera del asesinato se realizó "una diligencia que esclarecía varias redes delictivas y de corrupción en el Ecuador gracias a su colaboración".

En respuesta, el fin de semana, Abdalá Bucaram colgó en Twitter un audio en el que habla de supuestos intentos de extorsión por parte de Vanega.

"Aquí esta el audio de que denuncie que un ciudadano israelita me pedía ayuda porque su abogado le decía que podían dar cooperación eficaz si inculpa a mi hijo Jacobito. Que no ha hecho nada malo porque no es pecado comerciar en el Ecuador", escribió.

En junio pasado, la ministra Romo informó que "se detuvo a dos ciudadanos israelitas (..) a quienes se les encontró dinero en efectivo (...) Ambos estarían involucrados con hechos de compra de insumos médicos en la emergencia".

Aparentemente, los dos individuos habrían falsificado documentos para hacerse pasar por representantes de la DEA en Ecuador.

En junio se informó, además, que uno de los sospechosos tenía orden de detención en EE.UU. y en Panamá por estafa.

OTROS DETALLES

El abogado de Bucaram, Alfredo Arboleda, afirmó que “se ha mantenido incomunicado al expresidente. Es una arbitrariedad. Está cumpliendo las medidas más drásticas, la presentación todos los días (ante el juez), le tienen vigilado, nos tienen vigilados, era innecesario” el operativo de captura.

El hijo de Bucaram, que lleva el mismo nombre, cuestionó en Twitter “cuál es la flagrancia que justifique este atropello? Si es indagación, porqué este procedimiento contra una persona adulta mayor, con problemas cardíacos y un grillete?.

Me ratifico el gobierno de @Lenin no quiere preso a mi padre, quieren matarlo como a @CLMoralesB un hombre de 70 años con grillete, que se presenta TODOS LOS DÍAS a la fiscalía, lo tratan con odio y desprecio. Algunos quizá se alegren de la desgracia ajena, pero esto es MALDAD pic.twitter.com/ZmAaUmEZjx — Dalo Bucaram (@daloes10) August 12, 2020

En los últimos días se difundió una presunta conversación entre Bucaram y Dahan en la que se escucha una voz, supuestamente del exmandatario, decir que “vamos a tratar de arreglar las cosas que van mal” y luego a Dahan que le pregunta si nadie va a tratar de matarlo y le responde “nada de eso”.

La embajada de Israel en esta capital, en un comunicado dijo que su país “considera muy grave que un preso, ciudadano israelí, haya sido asesinado en la cárcel y este hecho se debe investigar muy a fondo”.

Bucaram, arrestado el 3 de junio por otros delitos y luego puesto en libertad, estaba siendo trasladado Quito, pero sufrió un quebranto de salud y fue internado en un hospital de Guayaquil.

Al expresidente y a sus hijos Abdalá, Jacobo y Mishel -que se encuentran prófugos- se los investiga por la comercialización ilegal de insumos médicos en medio de la pandemia como pruebas de diagnóstico del COVID-19 y mascarillas.

Tales productos coincidían en marca y modelo con aquellos que estaban en hospitales estatales de Guayaquil y que fueron adquiridos con sustanciales sobreprecios a través de un intermediario detenido desde hace semanas.

Bucaram, quien solía llamarse “El loco que ama”, gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997, cuando fue depuesto de su cargo en medio de acusaciones de nepotismo y corrupción por “incapacidad mental para gobernar”. Se exilió por alrededor de dos décadas en Panamá mientras prescribían los procesos judiciales derivados de su breve paso por la presidencia.

En una cuenta de Twitter no verificada que se le atribuye al político se leían mensajes atribuidos a su esposa.

Quien es escribe es María Rosa Pulley de Bucaram, esposa de Abdalá Bucaram Ortiz. Hoy miércoles 12 de agosto de 2020, alrededor de las 05h30, encontrándonos durmiendo, la puerta de nuestro dormitorio fue destrozada y vimos las cámaras de tv. de TELEAMAZONAS, — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) August 12, 2020