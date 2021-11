Conoce el perrófono: la pelota para que tu mascota te haga videollamadas

GLASGLOW, Escocia.- Investigadores de la Universidad de Glasglow crearon un sistema, denominado DogPhone, que es el primero de su tipo que permite a los animales usar Internet para comunicarse con sus dueños.

En el futuro, dicen sus creadores, podría ayudar a abordar la ansiedad por separación de las mascotas que se han acostumbrado a tener personas en casa durante la pandemia de coronavirus, según explica un comunicado.

DogPhone es el resultado de una colaboración entre la Dra. Ilyena Hirskyj-Douglas, de la Universidad de Glasgow, y su labrador de 10 años, Zack, junto con colegas de la Universidad Aalto en Finlandia.

DogPhone le permite a Zack llamar a Hirskyj-Douglas levantando y agitando una pelota equipada con un acelerómetro. Cuando el acelerómetro detecta movimiento, inicia una videollamada en una computadora portátil en su sala de estar, lo que le permite a Zack ver e interactuar con su dueña cuando lo desee. La propietaria de Zack también puede usar el sistema para llamarlo y es libre de responder o ignorar la llamada.

La doctora Hirskyj-Douglas es una especialista en interacción animal-computadora en la Facultad de Ciencias de la Computación que investiga nuevas formas de enriquecer la vida de las mascotas a través de la tecnología.

La doctora explicó que “hay cientos de 'juguetes inteligentes' conectados a Internet en el mercado que los dueños de perros pueden comprar para sus mascotas, desde monitores de ejercicios hasta dispensadores de golosinas controlados a distancia. Se espera que los juguetes inteligentes para mascotas sean una industria de $20,000 millones para 2025.

“Sin embargo, la gran mayoría de ellos se construyen teniendo en cuenta las necesidades de los dueños de perros, lo que les permite observar o interactuar con sus mascotas mientras están fuera de casa. Muy pocos de ellos parecen considerar lo que los perros podrían querer o cómo la tecnología podría beneficiarlos como seres vivos con pensamientos y sentimientos propios.

“Lo que quería hacer con DogPhone era encontrar una manera de convertir a Zack de un 'usuario' de la tecnología, donde no tiene opción ni control sobre cómo interactúa con los dispositivos, en un 'usuario', donde pudiera tomar decisiones activas sobre cuándo, dónde y cómo hizo una llamada ".

