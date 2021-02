Sin cubrebocas y contra los medios, presidente de México se reintegra a la actividad

MÉXICO - “Primero dar gracias al creador a la naturaleza y a la ciencia”. Este lunes, Andrés Manuel López Obrador agradeció por su salud, pero también reveló que para vencer al COVID-19 se sumó a un tratamiento experimental que realiza el Instituto Nacional de Nutrición.

"Estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido la enfermedad sabe, dolores de cuerpo, poca temperatura", dijo el presidente al reaparecer en la conferencia matutina.

El mandatario mexicano indicó que aún está bajo vigilancia, pero aseguró que no se vacunará hasta que sea su turno y continuará con su labor.

"¿Por qué me contagie? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado", dijo.

López Obrador reapareció sin cubrebocas y anticipó que, a pesar de haberse contagiado, seguirá sin ponérselo.

"No, no, ahora ya además ,de acuerdo a lo que plantean médicos, ya no contagió", argumentó antes de, como es su costumbre, arremeter contra medios que hacen preguntas críticas.

El polémico incidente ocurrió en el hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad de México. Detalles en el video.

En las calles, la gente se alegró de ver bien al presidente mexicano, pero el hecho de que tuvo un tratamiento especial dividió las opiniones.

Afuera del hospital, esperando noticias de sus familiares infectados, Blanca Sánchez aplaudió todo lo que hicieron para salvarlo.

"Él, como presidente, debe estar sano y debe estar bien para que siga trabajando por el pueblo", dijo Sánchez.

Pero Luis Buendía, quien vio morir a su padre por falta de atención médica, consideró que lo mismo debería aplicarse sin distinción a los pacientes.

"Quisiera que todos recibiéramos el mismo trato que recibió el señor presidente", consideró.

En lo que sí coincide la mayoría es que el mandatario debería de poner el ejemplo y usar el cubrebocas.