Muere de forma violenta trabajador del consulado de Estados Unidos en Tijuana

TIJUANA- El cuerpo de un trabajador del consulado de Estados Unidos en Tijuana, fue localizado en la delegación de la Presa Rural en Tijuana, un sitio árido en el este de la ciudad, que aseguró el fiscal general en el estado ya habían advertido a sus agentes representaban un peligro, esto por el número de personas armadas que habían reportado en la zona.

“El era amable, siempre apoyando por cualquier cosa, el siempre estaba ahí”, dijo su prima a Telemundo 20, quien prefirió ocultar su nombre por cuestiones de seguridad, pues aseguran, cuando el joven dejo de contestar el teléfono, les resultó extraño.

“No entraban llamadas a su teléfono, no contestaba mensajes, completamente se descomunicó”, relató su familiar.

Pues con casi seis meses de haber llegado de su natal guerrero, dicen Edgar de 31 años, solo iba del trabajo a la casa, sin embargo, el 30 de septiembre, dijo su familia lo único que encontraron las autoridades fue su camioneta, una Chevrolet Silverado color blanco con placas consulares en una zona llamada Rancho de los Niños, pero relató su familia que “Estaba fuera de la carretera como si alguien lo fuera siguiendo y la camioneta la encontraron con sangre”, dijo su prima a Telemundo 20.

La fiscalía informó que el biólogo, fue localizado el uno de octubre en un camino vecinal.

“El era un mexicano que trabajaba en las oficinas del consulado, hacía trabajos en la materia de agricultura supervisión”, informó Guillermo Ruiz, fiscal general de Baja California.

La familia de Edgar nos dijo dejo con vida a sus dos hijos de apenas ocho y tres años de edad, su esposa y su familia que vive en guerrero, un joven parte de una familia unida, que solo buscaba salir adelante

“Cualquier cosa, cualquier problema, todos nos uníamos, el ahorita tenía bastante contacto con todos los primos, tíos, por lo mismo de su proyecto, estábamos participando todos pero el proyecto era de él”, dijo la familia de Edgar en Guerrero

La muerte de Edgar representó una sorpresa para sus seres queridos, quienes aseguran esperan su cuerpo sea trasladado allá para darle una digna sepultura, pues señalan en los planes de su primo no estaba regresar ahí, sino mudarse a Uruapan, donde seguiría trabajando.

“Me dijo prima como ves la delincuencia en Uruapan dice me quieren mandar para allá pero me da miedo la verdad porque se escucha muy feo de ahí, pero de Tijuana nunca me mencionó nada de inseguridad”, agregó su prima.

Un caso que dijo la fiscalía trabaja de cerca con el consulado de Estados Unidos en Tijuana.

Aunque la fiscalía no quiso más detalles de la muerte de este padre de familia y biólogo mexicano, dijo daría una conferencia de prensa el próximo lunes para dar más información y el fiscal general agregó que ya hay dos hombres detenidos que se cree pudieran ser responsables o tener información sobre las causas de su muerte.