López Obrador niega que el narcotráfico use las remesas para lavar dinero desde EEUU

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este lunes que carteles del narcotráfico usen las remesas que los mexicanos envían desde Estados Unidos en niveles récord para lavar dinero.

El mandatario acusó a "una agencia de estas especializadas en finanzas" de sacar un reportaje para "golpear" a su gobierno en el que habitantes de Culiacán, en el noroeste del país, aseguran que el Cártel de Sinaloa los utiliza para operar las remesas.

“Hizo un reportaje esa agencia donde se asegura, con una o dos entrevistas que hicieron en Sinaloa, que la mayor parte de las remesas tiene que ver con la venta de droga”, citó López Obrador en su rueda de prensa diaria.

“Son unos falsarios, mentirosos, pero ya analizamos el reportaje, me estaban diciendo nuestros expertos, porque también los tenemos, de que la fuente que utilizaron es del grupo de Claudio X. González y de la señora María Amparo Casar (empresarios y activistas que se oponen al gobierno)”, añadió.

El presidente se refirió a una investigación de Reuters, que reportó que los criminales contratan a personas en México y Estados Unidos para enviar pequeños montos de dinero para dificultar su rastreo.

Antes, en marzo pasado, EFE publicó que unos $4,400 millones, el 7.6 por ciento de las remesas enviadas a México en 2022, podrían proceder del crimen organizado, en una operación que serviría para lavar el dinero obtenido del narcotráfico, según la asociación mexicana Signos Vitales.

López Obrador cuestionó ahora a esa organización civil al insistir en que la solidaridad está detrás del récord de remesas en México, que obtuvo una cifra histórica de $30,238 millones de sus ciudadanos residentes en el extranjero durante el primer semestre de 2023, un aumento interanual de 9.9%.

“Esa es la fuente del reportaje, o sea, de ahí obtuvieron los datos para golpear. No son capaces de aceptar que el pueblo de México es un pueblo trabajador, fraterno, que se van allá a buscarse la vida, arriesgándolo todo, salen adelante y no se olvidan de sus familiares, y no se olvidan de México”, argumentó.

El mandatario ha agradecido en varias ocasiones a los 38 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, de quienes provienen la mayoría de aportes, y a los que califica de "héroes", al estimar que sus remesas benefician a cerca de 10 millones de familias pobres.

Según el mandatario, al cierre del pasado año, México se convirtió en el segundo país del mundo, solo por detrás de India, en volumen de recepción de remesas.

Las remesas representan cerca del 4% del producto interno bruto (PIB) de México, según un cálculo del banco BBVA.