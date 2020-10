Las víctimas colaterales de la pandemia en México: menores en la orfandad

MÉXICO - En tan solo un instante la vida de Sara y sus hermanos cambió: el primer amor de su vida, su compañero de aventuras, el sostén de la casa se contagió de COVID 19 y pronto el virus le ganó la batalla.

"Era juguetón, siempre nos apoyaba y siempre estaba conmigo y con mi hermanito", cuenta Osvaldo Aguirre, quien perdió a su padre.

Aún sin poder mitigar su dolor, los tres menores y su madre tuvieron que dejar su casa, porque el sueldo de educadora de Claudia no alcanza para pagar todos los gastos que cubría el padre de familia.

"Aquí es muy diferente porque ya no puedo pararme a las horas que yo quiero ni ponerme a hacer lo que yo hacía en mi casa, porque aquí es casa de mis abuelitos, ya no, no tengo esa libertad", dice Sara Aguirre.

Con sus destinos a la deriva como muchos otros huérfanos del coronavirus, a los Aguirre no les queda más que luchar por salir adelante, sin su papá.

Hasta ahora no hay un registro que agrupe a todos los menores del país que han perdido a sus mamás, a sus papás o a ambos por esta pandemia, pero ya muchas entidades se preparan para atender al gran número de casos que el COVID dejará en esta nación.

Jóvenes pintan murales en las principales avenidas de Ciudad de México.

En Ciudad de México y en Guanajuato les están otorgando becas económicas y en todo México están apoyando a los niños y niñas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse de quienes los amaban.

"La Procuraduría de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes es la que le está dando seguimiento para el tema de la guarda y custodia para que se quede con abuelo o con tía", precisa Esthela Damián Peralta, directora del DIF de Ciudad de México.

Pero la mayoría de los afectados están aún a la deriva, como el pequeño José Eduardo y sus hermanastros, quienes piden ayuda en la calle, porque junto a su padre, lo perdieron todo.

"De ahí estamos desamparados porque sus familiares, todos, me dieron la espalda", dice Isaura Ramírez, quien quedó viuda.

Y mientras no termine la emergencia sanitaria el número de menores que quedan en la orfandad seguirá aumentando.