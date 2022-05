Hombre es baleado en la garita de San Ysidro mientras hacía fila para cruzar a EEUU

TIJUANA – Un hombre que fue baleado en la garita de San Ysidro se recupera tras la violencia armada que se registró en Tijuana el miércoles en la tarde.

El conductor de una camioneta pickup blanca de entre 35 y 40 años se dirigía rumbo a Estados Unidos alrededor de la 1:30 p.m. sobre uno de los carriles “Ready Lane" cuando recibió varios disparos.

Según el reporte policiaco, la víctima llegó a pedir ayuda hasta la caseta de pase médico, luego de que un sujeto disparara en su contra para después huir de la escena. El Departamento de Bomberos acudió a su auxilio y fue trasladado al hospital con varias lesiones de bala.

Los residentes en ambos lados de la frontera dicen que este hecho violento les preocupa ya que la inseguridad en las calles está a todas horas del día.

“Imagínese la inseguridad está al tope a todo lo queda y ni siquiera en la línea podemos estar sin que corramos peligro no pues está muy feo eso”, dijo a TELEMUNDO 20 Vidal Chávez, residente de California, mientras se dirigía de regreso a Estados Unidos.

Transportistas en Tijuana piden mayor seguridad para evitar ser víctimas de cruces ilegales en sus camiones de carga a través de la garita comercial de Otay.

Los carriles del puerto internacional se han vuelto escenario de hechos violentos en varias ocasiones.

“¿Qué podemos hacer? Yo vivo en Rosarito, pero trabajo en San Diego y cruzo todos los días. Pero ves en las noticias la delincuencia, la inseguridad”, dijo María Teresa Caballero. “La verdad hasta miedo da de salir. De hecho, yo en la noche pues no salgo porque sí está muy feo y qué triste”.

Hechos de alto impacto en una zona sumamente concurrida a cualquier hora del día, y que provoca mayor inseguridad en quienes cruzan la frontera.

Lo que preocupa más es que cuando ocurren este tipo de hechos violentos, u otras emergencias en esta zona, los servicios de emergencia se enfrentan con las concurridas filas, complicando su labor.

“En un espacio tan reducido se puede luego dificultar el acceso porque no es fácil llegar a esos lugares sobre todo cuando los eventos se encuentran sobre los puentes o sobre una zona restringida donde los vehículos no pueden avanzar”, dijo Juan Carlos Méndez, coordinador de socorristas de la Cruz Roja Tijuana. Agregó, sin embargo, que la víctima del miércoles pudo ser trasladada al hospital y no presentaba lesiones que ponían en peligro su vida.

“Porque es así alguien puede llegar y balancear un carro y aunque esté aquí esto ellos se van por ahí mismo y ni quien los detenga”.

Al momento no hay personas detenidas en conexión con esta balacera.