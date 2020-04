Hasta 15 años de prisión darían a quienes agredan a personal de salud en México

MÉXICO - Sandra y Antuán fueron la primer pareja encarcelada en Ciudad de México por agredir a una enfermera.

Según el expediente, la interceptaron en la calle, la insultaron y le pegaron por lo que la Fiscalía aseguró que “actuará de manera implacable y con todo el rigor de la ley” en este caso y “contra quien ponga en riesgo la integridad del personal médico”.

"Es necesario garantizar la seguridad y los derechos de todo el personal", afirma la diputada Mónica Almeida.

Con la misma intención de detener las crecientes agresiones hacia este sector, Almeida y decenas de legisladores están impulsando esta semana el endurecer la sanciones para este tipo de delitos.

"Que se apliquen de 5 a 15 años de cárcel, así como multas de 500 y hasta 5 mil unas, que equivalen hasta 147,000 pesos de multas", dice Almeida.

Y es que actualmente, explicó la diputada, la pena máxima son 6 años en la cárcel y los acusados tienen altas probabilidades de salir bajo fianza, lo cual parece que alienta a los que se ensañan contra quienes están en la primera línea de batalla en esta pandemia.

Muchos temen convertirse en las próximas víctimas de aquellos que los rechazan porque piensan que los van a contagiar de COVID-19.

"Acabo de ser agredida con cloro, me aventaron en toda mi filipina".

Sin poder aguntar el llanto de impotencia, la enfermera Paulina Solorio denunció a través de las redes sociales que le arrojaron cloro cuando iba a su trabajo en Jalisco.

"No solo es el daño hacia mi ropa, es el daño a mi persona, me cayó en los ojos, y no se vale estamos siendo agredidos", expresa Solorio.

A Uziel también se le salieron las lágrimas luego de que el chofer de un camión en Monterrey no lo dejó abordar, bajo el argumento de que podría contagiar a todos de COVID-19.

"Me dijo fuerte y claro. ¡Tú no subes! Y sentí bien feo porque toda la gente se me quedo viendo", comparte el enfermero.

Las agresiones en contra del personal médico desde que inició la pandemia ya se cuentan por cientos, pero solo en 3 casos en todo el país los agresores han sido procesados bajo los cargos de discriminación y tentativa de homicidio.

Los detenidos serán juzgados bajo las leyes vigentes, pero los legisladores esperan que con las modificaciones que planean los ataques disminuyan.