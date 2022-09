Golpeado y en estado de putrefacción: hallan muerto al adolescente desaparecido en Tijuana

TIJUANA - Las autoridades confirmaron este martes que Kevin Yael González, un niño de 14 años desaparecido desde el 2 de septiembre, fue hallado muerto hace una semana.

Según el Servicio Médico Forense (SEMEFO), su cadáver fue hallado en la canalización del río en Tijuana.

"Es un dolor muy fuerte que la verdad no se lo deseo a nadie, me arrebataron un hijo, que la verdad no se lo deseo a nadie", dijo Erik González. El padre del menor indicó a TELEMUNDO 20 que su hijo no vendía gelatinas, como lo habrían reportado algunos medios.

Su familia, así como los colectivos de búsqueda, lamentaron el trágico final del pequeño.

El cuerpo de Kevin fue localizado en un lugar cerrado y sin ventilación en estado avanzado de putrefacción. Presentaba evidencias de haber recibido varios golpes en el tórax y el abdomen, que podrían haber sido generados con patadas o con los puños, lo que le provocó la muerte, informó la SEMEFO este martes a los medios.

Señalaron que aunque hallaron la causa por la que el menor perdió la vida y no identificaron heridas sexuales, las condiciones en que se encontró el cuerpo dificultaron la investigación.

"En este caso fue muy evidente las lesiones que tenía en los órganos", afirmó Cesar González Vaca, jefe estatal de SEMEFO Baja California, quien agregó que, si hubiera pasado más tiempo, "los gusanos, los fenómenos de putrefacción", hubieran complicado determinar la causa del fallecimiento.

TELEMUNDO 20 habló con la familia, que dijo estar conforme con los resultados de las pruebas de ADN. Sin embargo, exigen a las autoridades justicia y más vigilancia en la zona de la canalización del río, donde se extravió Kevin.

Aseguran que siempre recordarán a Kevin como un hijo amoroso, trabajador y con sueños de ser boxeador. Afirman que el menor deja un gran vacío en la comunidad, y que su muerte refleja la importancia de activar a tiempo las Alertas Amber y poner en marcha a los cuerpos investigadores.

Los padres de Kevin agregaron que exigen que se localice y lleve frente a un juez al responsable del homicidio de este menor.

Las autoridades agregaron que de momento, debido a las condiciones en que se encontró el cuerpo de Kevin, no han podido determinar el día exacto en que perdió la vida, y que trabajan con la familia para realizar los trámites de la liberación del cadáver.