Embajador de EEUU en México: crisis migratoria, causada por gobiernos que no trabajan

QUERÉTARO - El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, responsabilizó este miércoles del histórico flujo migratorio a "gobiernos que no trabajan", como Cuba, Nicaragua y Venezuela, tras la tragedia de 53 migrantes muertos en la ciudad de San Antonio, Texas.

El diplomático comentó que la pandemia "creó una pobreza en muchos lugares del mundo, incluso en los países de origen de los migrantes", pero también indicó que otro factor "desgraciadamente son gobernadores, gobiernos que no trabajan".

"Solo en Venezuela han salido millones de venezolanos porque no tienen seguridad, porque no tienen trabajo, porque el gobierno de Venezuela no está trabajando, el gobierno de Nicaragua lo mismo, no está trabajando para el pueblo, el gobierno de Cuba", declaró en una conferencia de prensa en el céntrico estado de Querétaro.

"Los números que veo yo cada mañana de las personas que están llegando a la frontera de México y Estados Unidos están llegando de esos lugares”, añadió.

El diplomático lamentó la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, donde el lunes pasado fue descubierto un camión que transportaba más de 60 migrantes, 53 de los cuales perdieron la vida, incluyendo al menos 27 mexicanos.

Salazar urgió actuar contra las organizaciones criminales que están fomentando tanto dolor en lo que llamó “el corredor doloroso de migración”.

“No hay gobierno, institución, persona, que al ver esa cosa y (pueda solo) decir: nada más vamos a rezar. Es importante sí rezar, pero lo que importa es la acción contra estas organizaciones que están fomentando tanto dolor en el corredor doloroso de migración”, manifestó.

EN CHIAPAS, UN ACCIDENTE QUE COSTÓ DECENAS DE VIDAS

Aprovechó para recordar otra tragedia ocurrida en diciembre en el estado de Chiapas, cuando un camión volcó y causó la muerte a 58 migrantes y dejó a varios heridos.

También en Chiapas, hace semanas, en Tuxtla Gutiérrez, cerca de la frontera de México con Centroamérica, un camión que transportaba migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador chocó dejando como saldo cuatro muertos y 16 heridos.

Al menos cuatro migrantes, principalmente de Centroamérica, murieron y otros 16 resultaron heridos cuando la camioneta en la que viajaban hacinados sufrió un accidente la noche del sábado en el suroriental estado mexicano de Chiapas.

Salazar reconoció que existe un sistema migración "que no está trabajando".

"El sistema que tenemos de migración nunca ha trabajado, es un sistema ahora que se manifiesta en el desorden que se ve, por eso el presidente (Joe) Biden y todo su equipo estamos trabajando en ver de qué manera se puede resolver esto, es difícil, porque nunca se ha visto lo que estamos viendo”, dijo.

Aseveró que actualmente se está viendo una llegada de migrantes como nunca antes en la historia, por lo que se requiere un plan conjunto entre México y Estados Unidos.

Por ello, recordó que el 12 de julio los presidentes de ambas naciones, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, sostendrán una reunión en Washington.

“En unos días estaremos en una reunión en Washington D.C. con los dos presidentes. El tema de migración, va a ser de muchísima importancia. Lo hemos trabajado bastante, ya por muchos meses, es un problema muy complejo”, agregó.

Durante su discurso, aprovechó para hablar sobre la seguridad entre México y Estados Unidos, al subrayar que es un problema que aqueja a los dos países y, por tanto, deberán ser ambos quienes den soluciones.