Sube a 40 cifra de muertos en el incendio del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua - El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que la cifra de muertes derivadas del incendio que se desató la noche del lunes dentro del centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, al norte de México, subió 40.

La conflagración, que se desató por una protesta de los migrantes al interior del centro de detención, también dejó 29 heridos.

Las autoridades confirmaron las nacionalidades de las víctimas: 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un ecuatoriano y un colombiano.

Imágenes del lugar mostraban hileras de cuerpos bajo mantas de emergencia ante el recinto. También se veían ambulancias, bomberos y camionetas de la morgue.

El fuego comenzó el lunes por la noche en unas instalaciones de la agencia migratoria mexicana junto a la frontera con El Paso, en una zona de dormitorios donde “estaba alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica”, agregó el comunicado.

AMLO REVELA LA CAUSA DEL INCENDIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incendio se desató luego de una protesta de los migrantes tras enterarse que iban a ser deportados.

"Como protesta, pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. No imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia", aseguró el mandatario mexicano en una rueda de prensa este martes.

Las identidades de las víctimas no han sido divulgadas. Las autoridades mexicanas trabajan con funcionarios consulares de varios países para identificar a los fallecidos.

Mientras tanto, los heridos fueron trasladados “en estado delicado-grave a cuatro hospitales de la localidad para su atención inmediata”.

“El Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado en el que rechazó "enérgicamente los actos que derivaron en esta tragedia”, sin aclarar a qué acciones se refería.

Los centros de internamiento de inmigrantes han sido escenario de protestas y disturbios ocasionales, sobre todo en momentos de gran flujo migratorio y cuando las instalaciones de detención estaba más llenas. Sin embargo, no se recordaba un incidente tan letal como el del lunes por la noche.

Según la web de la ONG “Sin fronteras”, que hace un seguimiento a las instalaciones migratorias mexicanas, las de Ciudad Juárez tienen capacidad para 60 personas.

En octubre, migrantes venezolanos se amotinaron en el interior de un centro de inmigración de Tijuana que tuvo que ser controlado por la policía y tropas de la Guardia Nacional. En noviembre ocurrió una situación similar en el centro de detención de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. No hubo muertos en ninguno de esos dos incidentes.

Ciudad Juárez es un importante punto de tránsito para los migrantes que llegan a Estados Unidos. Sus refugios están llenos de migrantes esperando oportunidades para cruzar o que han solicitado asilo en Estados Unidos y esperan a que se tramite su caso.

A principios de marzo, más de 30 organizaciones civiles y albergues de migrantes emitieron un comunicado en el que denunciaban la creciente criminalización de los extranjeros en la ciudad, así como la existencia de “detenciones arbitrarias donde agentes municipales cuestionan sobre el estatus migratorio de las personas, las extorsionan, les rompen documentación y les roban dinero y otras pertenencias”.

La tensión de los que esperan en esa localidad se dejó sentir hace poco más de dos semanas cuando un grupo alentado por falsos rumores de que podría pasar a Estados Unidos intentó cruzar masivamente por el puente fronterizo y fue bloqueado por las autoridades estadounidenses.

GUATEMALA CONFIRMA 28 MUERTOS

Por su parte, las autoridades de Guatemala confirmaron el martes por la mañana que 28 migrantes de ese país fallecieron durante el incendio, indica un comunicado de prensa del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

De acuerdo con IGM, han iniciado el proceso para contactar a las familias de los fallecidos y acompañar el proceso de repatriación.

LAMENTAN LA TRAGEDIA

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, lamentó la tragedia registrada en el Instituto Nacional de Migración (INM), donde varias personas perdieron la vida y otros migrantes se encuentran en estado crítico.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno Municipal, se enviaron al siniestro elementos de Bomberos y Rescate para que brindaran su apoyo tras generarse el siniestro; los lesionados fueron trasladados a hospitales públicos y privados y se estará al pendiente para que los migrantes reciban la mejor atención, abundó.

Cruz Pérez Cuellar, Presidente Municipal de Ciudad Juárez.

"Actualmente la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación y estaremos atentos para brindar apoyo en caso de ser requerido", comentó el presidente municipal.

"Es un acontecimiento muy lamentable y esperamos que esto no se repita; es un tema que escapa a nuestra jurisdicción, los hechos se registraron en una instalación federal, nosotros seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo, respetando los derechos humanos y se continuará ofreciendo albergue en el Gimnasio Municipal Kiki Romero, donde los migrantes han recibido una gran atención", abundó el alcalde.

Enfatizó que el Gobierno Municipal no ha realizado ningún tipo de redada en la ciudad, sino que "lo que se ha hecho es cuidar la seguridad de las personas en las calles de Juárez".

Lamentó que se quiera lucrar políticamente con una tragedia tan grave como ésta, toda vez que el Gobierno Municipal cuida que se respeten los derechos humanos de los migrantes y de los ciudadanos.

DIÓCESIS DE EL PASO EXPRESA CONDOLENCIAS

El obispo de la Diócesis Católica de El Paso, Mark J. Seitz, también lamentó lo sucedido y emitió una declaración sobre los trágicos hechos.

"Al escuchar las noticias de anoche en nuestra ciudad hermana, expreso mis más profundas y sinceras condolencias a las familias de los 39 migrantes que murieron en un trágico incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México", dice el comunicado.

Ofreció sus oraciones por la pronta recuperación de las 29 personas que resultaron gravemente heridas en

el incidente.

"He estado en contacto con Mons. José Guadalupe Torres Campos, le he expresado mi solidaridad con él y con los fieles de su diócesis, y le he ofrecido mi apoyo a él y a las personas bajo su cuidado pastoral en la Diócesis de Ciudad Juárez. Esta tragedia subraya la urgencia de atender la compleja crisis humanitaria que no ha cesado de desarrollarse en nuestra comunidad fronteriza. Nuestros hermanos y hermanas migrantes, que en muchos casos huyen de la violencia, la persecución y la pobreza extrema, merecen dignidad, compasión y la protección de sus derechos humanos como hijos de Dios", enfatiza la declaración del Obispo Mark J. Seitz.

Lamentando la pérdida devastadora, invitó a las personas de cualquier religión y de buena voluntad a orar por las víctimas y sus familias.

"Que nuestros esfuerzos colectivos conduzcan hacia un cambio significativo y ayuden a evitar que ocurran tragedias como ésta", finalizó.