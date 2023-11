Cárcel de mujeres en México atraviesa una oleada de suicidios de reclusas

CIUDAD DE MÉXICO — Una cárcel para mujeres en México que ha registrado un gran número de casos de intoxicación por alimentos y mala atención médica ahora atraviesa una oleada en la que ocho reclusas se han quitado la vida en los últimos cuatro meses y medio, confirmaron autoridades el jueves.

La Subsecretaría de Control Penitenciario confirmó los suicidios en un comunicado, y dijo que ya se toman medidas para mejorar la situación dentro del centro carcelario ubicado en el estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México.

La dependencia dijo que ha cambiado al administrador de la prisión y ha incrementado las actividades deportivas, culturales y de manualidades para las aproximadamente 1,000 reclusas que se encuentran encarceladas.

Reportes dados a conocer hace algunos meses revelaron las malas condiciones de la prisión, en donde a las reclusas a menudo se les servía comida en descomposición.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano gubernamental, informó que 400 presas sufrieron de intoxicación por alimentos durante distintos brotes en 2022.

En ese reporte se indicó que las mujeres no recibieron atención médica adecuada después de enfermar; y a muchas de las pacientes no se les dieron medicamentos porque no estaban disponibles.

La prisión federal ha recibido a reclusas de otros estados en los últimos años.