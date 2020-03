Ahora sí AMLO pide “quédate en casa… si no, se nos van a saturar los hospitales”

TIJUANA, Baja California - De manera sorpresiva e inesperada, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje especial a los mexicanos para pedirles que permanezcan en casa para contener el contagio de coronavirus y evitar un número descontrolado de enfermos y pérdidas humanas.

Desde la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, el mandatario hizo un recuento de todas las recomendaciones y medidas adoptadas por su gobierno para contener la crisis sanitaria que este viernes cerró en México con 717 casos confirmados de COVID-19 y 12 decesos.

"Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: se nos van a disparar los casos de infección, y se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas, los hospitales", afirmó en un videomensaje publicado en redes sociales.

El mandatario llegó a Tijuana como parte de su gira de trabajo por tres estados, donde ha supervisado obras pero respetando la sana distancia y sin actos masivos.



Alertó a los mexicanos que si no restringen al máximo la permanencia en casa, los hospitales en el país serán insuficientes para atender a los enfermos, lo que no ocurriría si hay obediencia, disposición y sacrificio para atender las medidas preventivas.

"Aun cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va a ser algo desbordante, si nos cuidamos y hacemos caso va a ser así. Es decir no vamos a tener problemas de atención, no se nos van a saturar los hospitales, los centros de salud y vamos a salir adelante, pero no sólo eso, sino que vamos a tener menos muertes que eso es lo que más nos debe de importar", insistió.

López Obrador recordó que su gobierno ya mandó a descansar a todos los servidores públicos que en estos momentos no son imprescindibles y llamó a hacer lo mismo a la iniciativa privada.

"Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso: que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores", dijo.

Mostrando gráficas y datos, López Obrador aseguró que hasta ahora México ha manejado adecuadamente la situación, pues existen menos contagios y muertes comparado con otros países.

Además, pidió mantener la confianza en que México saldrá adelante, como siempre lo ha hecho, y que la economía se recuperará una vez que se salga de la crisis sanitaria.