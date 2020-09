Visita polémica: Trump en Las Vegas divide a nevadenses

Desafiando abiertamente las regulaciones estatales y las pautas de salud pandémica de su propia administración, el presidente Donald Trump organizó su primera manifestación bajo techo desde junio, y le dijo a una multitud de Nevada abarrotada y casi sin máscaras, que la nación estaba “dando la última vuelta” para derrotar al virus.

Deseoso de proyectar una sensación de normalidad en las imágenes, Trump se empapó de los vítores estridentes dentro de un almacén el domingo por la noche. Relativamente pocos en la multitud usaban máscaras, con una clara excepción: los que estaban en las gradas directamente detrás de Trump, cuyas imágenes terminarían en la televisión, tenían la obligación de cubrirse la cara.

“No volveremos a cerrar el país; un cierre destruiría las vidas y los sueños de millones de estadounidenses”, dijo Trump, antes de usar su inflamatorio apodo para el coronavirus: "vamos a derrotar muy fácilmente el virus de China".

El mitin en Tulsa, que fue el primero en tres meses después de que el coronavirus llegara a las costas estadounidenses, fue un desastre para la campaña, una debacle que contó con un mar de asientos vacíos y un aumento en los casos de COVID-19, incluso en su propio personal. Un destacado partidario de Trump en la manifestación, el empresario y excandidato presidencial Herman Cain, murió de COVID-19 semanas después, aunque no estaba claro si contrajo el virus en Tulsa.

Reconociendo que muchos simpatizantes se sentían incómodos al reunirse en un grupo grande en el interior, donde el virus se propaga más fácilmente, la campaña de Trump pasó a realizar mítines al aire libre más pequeños, generalmente en los hangares de aviones. Pero esos mítines han crecido en tamaño en las últimas semanas, con poco distanciamiento social y pocas máscaras.

Y el domingo regresaron adentro, en parte como un guiño al calor del área de Las Vegas. Se les dio control de temperatura a todos al entrar al sitio industrial en Henderson y aunque se alentó a las máscaras, pocos las usaron.

El gobernador de Nevada Steve Sisolak, un demócrata, ha limitado las reuniones en persona en interiores y exteriores a 50 personas desde mayo, una recomendación basada en las pautas de reapertura de la Casa Blanca.

El evento se realizó a pesar de las restricciones para evitar la propagación del coronavirus en Nevada y sin respetar el distanciamiento social.

En un comunicado emitido justo antes de que comenzara la manifestación, Sisolak dijo que Trump estaba "tomando acciones imprudentes y egoístas que están poniendo en peligro innumerables vidas aquí en Nevada".

"Para decirlo sin rodeos: no tuvo las agallas para tomar decisiones difíciles", dijo Sisolak sobre el manejo del virus por parte de Trump. “Dejó eso a los gobernadores y a los estados; ahora ha decidido que no tiene que respetar las leyes de nuestro estado. Como de costumbre, no cree que las reglas le aplican a él".

La ciudad de Henderson informó a Xtreme Manufacturing el domingo que el evento, según lo planeado, violaba directamente las directivas de emergencia de COVID-19 del gobernador y que se impondrían sanciones. La campaña de Trump rechazó las restricciones y el presidente dijo que apoyaría a los asistentes "si el gobernador viniera tras ustedes".

"Si puedes unirte a decenas de miles de personas que protestan en las calles, apostar en un casino o incendiar pequeñas empresas en disturbios, puedes reunirte pacíficamente bajo la Primera Enmienda para escuchar al presidente de Estados Unidos", dijo el director de comunicaciones de la campaña, Tim Murtaugh.

La campaña del presidente cree que es necesario cambiar de tema y proyectar la sensación, a pesar de la evidencia de lo contrario, de que la pandemia se estaba calmando y que una vacuna estaba en el horizonte. Parte del plan: crear imágenes de normalidad, como el césped repleto de la Casa Blanca para el discurso de la convención de Trump, aunque no estaba claro si los espectadores estaban tranquilos o asustados.

La manifestación se produjo la noche antes de que Trump viajara a California para recibir un informe sobre los devastadores incendios forestales que atraviesan la región. En gran medida ha guardado silencio sobre los incendios que se han cobrado decenas de vidas en Oregón y California.

El domingo temprano, Trump apuntó a nuevas incursiones con los latinos que podrían resultar vitales en estados muy disputados que podrían determinar la carrera por la Casa Blanca, promoviendo los avances económicos que obtuvieron antes de la pandemia del coronavirus.

Aunque Trump ha hecho decenas de comentarios incendiarios y despectivos sobre los latinos, su campaña está cada vez más segura de que ha ganado algún apoyo que podría ayudar en Florida, Arizona y Nevada, su objetivo este fin de semana