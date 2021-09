Vacuna obligatoria: comienza la temporada de Raiders con mandato para asistentes

Con el comienzo de la temporada de los Raiders de la NFL, comienza el mandato de vacunación contra el coronavirus para los asistentes que quieran entrar al Allegiant Stadium en Las Vegas.

El anuncio se dio el pasado 16 de agosto cuando se reveló que el equipo de la NFL seguiría la directiva del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, que especifica que los eventos masivos podrían dejar de pedir el uso de tapabocas siempre y cuando los asistentes estuvieran vacunados contra COVID-19.

Según los requerimientos de los Raiders, todas las personas tienen que haber completado su proceso de vacunación, lo que significa que deberán haber pasado 14 días desde que se recibió la última dosis de la vacuna.

De acuerdo con los requerimientos de los Raiders, aquellas personas que cuenten con una excepción por motivos médicos o religiosos no podrán entrar al estadio; pero aquellos que tengan menos de 12 años y que no hayan completado su proceso de vacunación podrán ingresar al inmueble pero tendrán que usar tapabocas.

Las vacunas que se permiten para entrar al estadio serán las de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneza, Sinopharm, Sinovac, Sputnuk V y Novavax.

Para poder demostrar el estatus de vacuna, los Raiders piden a los asistentes que se registren en la aplicación CLEAR. Aquellas personas que no lo hagan, tendrán que pasar por un proceso alternativo para poder ser revisados.

A través de su sitio de internet, los Raiders revelaron que el periodo para pedir reembolsos ha pasado y que aquellas personas que no quieran vacunarse no serán ser permitidos en el estadio. Aquellos que puedan entrar pero que no hayan cumplido su proceso de vacunación tendrán que usar una pulsera de color y tapabocas durante todo el encuentro.

Los Raiders también ofrecerán la opción a los asistentes de recibir la vacunación en el lugar. Para más detalles sobre la vacunación y demás preguntas frecuentes, pueden ingresar en el siguiente enlace.